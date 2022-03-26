طاقات واعدة في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية

نجوم المستقبل ينالون الثقة ويؤكدون الجدارة

بغداد ـ فلاح الناصر:

يواصل المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة، استقطاب العشرات من اللاعبين الصغار وتنمية قدراتهم بأشراف ملاكات تدريبية خبيرة تعتمد الأسلوب المنهجي المتقدم في تدريب الفئات العمرية والخبرات التي تملكها إلى جانب الشهادات الاكاديمية العليا.

فقد فتحت أبواب المركز الوطني امام الموهوبين للإلتحاق بالتدريبات، املا في تأكيد الجدارة واثبات الاهلية وتحقيق الطموحات في الوصول إلى الأندية والمنتخبات الوطنية في الألعاب التي يعتمدها المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية وهو مشروع كبير تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة منذ العام 2012.. فقد العديد من اللاعبين إلى الأندية والمنتخبات الوطنية، واصبح لاعبو المركز الوطني في شتى الألعاب نجوم الرياضة وحققوا نتائج كبيرة في المحافل الخارجية على صعيد بطولات العالم وآسيا والعرب.

ميمون وتنس الطاولة

وانضم الموهوب، ميمون مثنى، إلى اسرة مركز الموهبة الرياضية لكرة الطاولة في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة، وميمون مواليد 2013 تلميذ في الصف الثالث الابتدائي، يدربه الكابتن مؤيد حميد وأيضا الممرن ليث حكمت.. اختار كرة الطاولة متأثراً بوالده اللاعب السابق مثنى عبد العباس.

يقول ميمون: اتدرب منذ 6 أشهر في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية واشتركت في مهرجان أقيم للموهوبين واتدرب بشكل منتظم من اجل تطوير امكاناتي في اللعبة التي اخترتها والقى فيها دعما ومساندة من إدارة المركز والمدربين، وحاليا التحق معي اشقائي آدم وأديان وهما يتدربان أيضا بشكل متواصل من اجل التفوق في رياضة كرة الطاولة.

مواهب الكرة الطائرة

وفي سياق المواهب، قدم المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالكرة الطائرة ، التابع لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات، عشرات اللاعبين إلى الأندية والمنتخبات سواء من لاعبي مركز بغداد او فروع المحافظات، وحاليا بدأ المركز باستقطاب لاعبين جدد إلى صفوفه من أجل صقل امكاناتهم ومواصلة عمله في صناعة اجيال اللعبة. اللاعب حسن فلاح حسن ، مواليد 2007 التحق بصفوف المركز ببغداد ، بداية الموسم الحالي ، وهو يملك مؤهلات فنية جيدة بحسب مدير المركز علاء شاكر الذي أشاد باللاعب ومؤهلاته والجانبين الفني والبدني وطول القامة الذي يتميز به .

الاخير من جانبه اكد سعادته بانضمامه لمركز موهوبي الكرة الطائرة ، بعد توفير وسائط النقل والقاعة المتكاملة والتجهيزات الرياضية الحديثة ، مشيرا إلى ان طموحه كبير في مواصلة التدريبات والمشاركة في المهرجانات والبطولات في المدة المقبلة والفوز بدعوة اللعب للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية.

واضاف علاء شاكر، ان اللاعب يعد من الموهوبين في اللعبة، سرعان ما اثبت جدارته بعد التزامه في التدريبات وحرصه على تطوير قدراته واظهر مقدرة فنية جيدة، إلى جانب طوله الممتاز مقارنة بعمره الصغير.. وقال انه يأمل ان يكون اللاعب حسن امتداداً للاعبين الذين سبقوه في تحقيق النجاح وتمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية للفئات العمرية، اذ قدم المركز لاعبون جيدون يملكون المهارة والاساس الصحيح واستحقوا الأضواء في أندية بغداد او المحافظات التي يسكنون فيها.