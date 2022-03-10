إصداران جديدان لدار الشؤون الثقافية العامة

بغداد – الصباح الجديد:

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة كتاب (أثر التراث في الشعر العراقي الحديث) للدكتور علي حداد، وهذه هي الطبعة الثانية للكتاب التي تأتي بعد خمسٍ وثلاثين سنة من طبعته الأولى التي صدرت عن الدار في سنة ١٩٨٦م بعد أن نفدت طبعته الأولى. يقع الكتاب في ٣٢٠ صفحة من القطع الكبير.

كما صدر أيضا عن الدار كتاب (نجيب الراوي دراسة حياته ودوره السياسي في العراق (١٩٠١_١٩٥٨) لمؤلفه الكاتب عمار مزهر ريسان

يسلط الكاتب الضوء على حياة الراوي بوصفه شخصية سياسية عراقية يمكن تصنيفها بأنَّها من شخصيات الخط الثاني في السياسة العراقية التي عاصرت العهد الملكي منذ نشأته حتى سقوطه حيث توزع دوره السياسي على ثلاثة محاور مهمة وهي: المحور النيابي، والمحور الوزاري، ثمَّ المحور الدبلوماسي، وبلغة الأرقام فقد دخل مجلس النواب العراقي خمس مرات مثل فيها لواء الديوانية مرتين، ولواء الحلة مرةً واحدةً، ولواء الدليم مرتين، ومما يؤخذ على الحياة النيابية في العراق أنَّ عضوية البرلمان أقرب الى التعيين منه الى الانتخابات.

يرى الكاتب أنَّ الراوي لم يعرف يوما المواقف المتطرفة في أي شأن، فقد كان وسطياً ميالاً للتوفيقية في منهجه السياسي وهذه الاعتبارات جعلت منه شخصية تستحق الدراسة والبحث لتكون على لائحة الشخصيات التاريخية المتميزة التي حظيت باهتمام الباحثين.

يقع الكتاب في ٤٨٠ صفحة من القطع الكبير.