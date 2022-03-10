جامعة كركوك العراقية: تناقش كتاب البلاغة العربية الجديدة للدكتور عماد عبد اللطيف

كركوك – الصباح الجديد:

نظمت جامعة كركوك العراقية بالتعاون مع جامعة جه رمو العراقية ندوة حول كتاب «البلاغة العربية الجديدة: مسارات ومقاربات» للدكتور عماد عبد اللطيف.

يناقش الكتاب الأستاذ الدكتور عيد بلبع، أستاذ البلاغة والنقد في جامعة المنوفية، والأستاذ الدكتور عادل عبد اللطيف، أستاذ البلاغة والنقد في جامعة القاضي عياض بالمملكة المغربية.

صدر كتاب «البلاغة العربية الجديدة» عن دار نشر كنوز المعرفة بالأردن، ويقع فى 640 صفحة، ويهدف الكتاب إلى استكشاف حالة البلاغة العربية فى مطلع عشرينيات القرن الحالي، بهدف تقديم إجابة تفصيلية عن سؤال: كيف يمكن الوصول إلى بلاغة عربية جديدة؟ يطوف الكتاب، عبر عشرين فصلًا، في أرجاء البلاغات القديمة والحديثة والمعاصرة بهدف التنظير لواقع البلاغة العربية الراهنة واستكشاف مسارات، وابتكار توجهات، واقتراح رؤى وأفكار تُسهم في تجديدها.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام ترتبط كلها بالسؤال المحوري الذي يدور حوله الكتاب. تتحرك الأقسام زمنيًا من الماضي إلى المستقبل على مستوى الموضوعات المدروسة.

القسم الأول يستكشف مقاربات غير تقليدية للنظر إلى بلاغات الماضي القديم والقريب، بهدف تأسيس مسارات جديدة للدرس البلاغي العربي. ويواصل القسم الثاني المهمة نفسها مقدمًا فحصًا شاملًا للمقاربات والمنهجيات البلاغية الممتدة عبر سبعة عقود منذ النصف الثاني للقرن العشرين؛ بهدف رسم خريطة نقدية لمسارات الدرس البلاغي الراهن، وتقديم مقترحات لتطويره، وتطوير تدريسه. أما القسم الثالث فقد خُصص لتقديم توجه بلاغي، لا يزيد عمره عن عقد ونصف من الزمان، يُمثل أحد مسارات التجديد البلاغي الممكنة، هو «بلاغة الجمهور».