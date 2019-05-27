رزاق فرحان: ظروف الديوانية قاهرة.. ومهمتنا كانت تحدياً كبيراً

نجحنا في المهمة بدليل تقدم الفريق في لائحة الترتيب

بغداد ـ الصباح الجديد:

برغم أنَّه عمل في ظروف معقدة، ووصفت مهمته بأنَّ عمرها قصير بحكم المعاناة التي أدت لاستقالات كثيرة سابقة لمدربين سبقوه في المهمة، لكن رزاق فرحان وجهازه المساعد، تحدوا الصعوبات في قيادة فريق الديوانية الذي مر بظروف صعبة وشهد ملاكه التدريبي تغييرات اسهمت في تراجع الفريق في ترتيب فرق الدرجة الممتازة للموسم الحالي.

ونجح رزاق في قيادة الفريق من ذيل الترتيب للوصول للمناطق الدافئة، وبرغم أنَّ المشكلات المالية ما زالت قائمة لكن الفريق يسير بخطوات واثقة.. رزاق فرحان يتحدث على وضعه مع الفريق ومستقبله التدريبي.. في حوار جاء على النحو التالي: