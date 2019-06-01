  • السبت , 1 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بورصة وول ستريت تغلق منخفضة

شؤون أقتصادية
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نيويورك رويترز:
هبطت الأسهم الأميركية وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي أسوأ أداء لشهر أيار منذ عام 2010 بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب المفاجئ لفرض رسوم جمركية على المكسيك والذي أجج مخاوف من أن حربه التجارية المتعددة الجبهات قد تؤدي إلى ركود.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 356.74 نقطة، أو 1.42%، إلى 24813.14 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 36.80 نقطة، أو 1.32%، إلى 2752.06 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 113.09 نقطة، أو 1.49%، إلى 7454.62 نقطة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط داو جونز 3.01% وستاندرد آند بورز 2.62% وناسداك 2.41% .
وهبط داو جونز لسادس أسبوع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر أسبوعية في ثمانية أعوام.
وسجل المؤشران ستاندرد آند بوزر500 وناسداك رابع أسبوع على التوالي من الخسائر.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الشهر على خسائر حادة مع هبوط ناسداك 7.93% وداو جونز 6.69% وستاندرد آند بورز 6.58%، وهى أول خسائر شهرية للمؤشرات الثلاثة في 2019.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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