موانئنا تستقبل عددا كبيرا من السفن وناقلات النفط وتواصل تنفيذ أنشطتها لتعظيم موارد الدولة

تستعد لاستلام سفينتين ضمن مشاريع القرض الياباني

البصرة ـ سعدي السند:

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الموانئ تستعد لاستلام سفينتين ضمن مشاريع القرض الياباني

تستعد الشركة العامة لموانئ العراق لاستلام سيفينتين متخصصتين ضمن مشاريع القرض الياباني. .

وقال المدير العام للشركة الدكتور المهندس فرحان الفرطوسي إنه حسب توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بضرورة تطوير السفن التخصصية ، ستلتحق وحدتان بحريتان بنيتا على حساب هيئة القرض الياباني الى اسطول قسم السيطرة البحرية موضحاً إن السفينتين اكتمل بناؤهما في كولومبو وهما سفينه الادلاء (شط العرب) وتتسع ل( 25) مرشدا بحريا نوع (كاتامران) إضافة الى (20 ) فردا من الطاقم وهي محطة لاستقبال المرشدين المغادرين من موانئنا للعمل في مدخل قناه خور عبدالله .

وأضاف المدير العام ان الوحدة البحرية الثانية هي سفينة التنوير الفاو ) تخصصية تقوم بنصب والتقاط العوامات في القنوات و واجبها أيضاً تأثيث وإنارة وصيانة الممرات الملاحية .

وبين مدير قسم السيطرة البحرية أنه من المؤمل وصولهما قبل نهاية شهر آب الحالي لتدخلا الخدمة حال وصولهما بعد أن تتم عملية الإبحار التجريبي الأخير في القنوات البحرية

احصائية بعدد السفن والحمولات في ميناء أم قصر الجنوبي

واصدرت الشركة العامة لموانئ العراق احصائية بعدد السفن التي رست على أرصفة ميناء أم قصر الجنوبي والحمولات الواردة والصادرة منه خلال الستة أشهر الاولى من العام الحالي .

وقال المدير العام للشركة : هناك ضرورة مهمة لوجود احصائية دقيقة بدخول وخروج السفن والبضائع من الموانئ ، ولهذا اصدرت الشركة هذه الاحصائية. .

واضاف المدير العام : ان مجموع السفن التي رست على أرصفة ميناء أم قصر الجنوبي هو (175 ) سفينة ، فيما بلغ مجموع الحمولات الكلي (3159231 ) طنا .

وان تصدير المشتقات النفطية كان من خلال (77) سفينة ، فيما كان نقل الحاويات من خلال (49) سفينة ، وكان نقل الحمولات المتنوعة من خلال (49) سفينة .

واستقبلت الشركة العامة لموانئ العراق عددا من السفن في موانئ ام قصر و ناقلات المشتقات النفطية في ميناء خور الزبير التخصصي ، ففي ميناء ام قصر الشمالي تم رسو سفينتين تجاريتين بحمولات متنوعة .

وقال” مدير عام الموانئ ان الموانئ تعتمد معايير الجودة العالمية في إدارة موانئها ، مؤكدا

ان ميناء ام قصر الشمالي استقبل السفينة JABAL ALI/1 بحمولة 704 سيارة بالاضافة الى حمولات متنوعة رست على رصيف 21 والسفينة ( SONGA NUEREBERG ) ، بحمولة 413 حاوية رست على رصيف 11 وجرت عمليات الملاحة البحرية بالتنسيق مع إدارة الميناء ، لافتا ان ميناء ام قصر الشمالي استقبل السفينة ALBIDDA بحمولة 138 حاوية رست على رصيف 20 والسفينة CAPT KATTELMANN بحمولة 324 حاوية رست على رصيف 26 والسفينة BBC LOUISE بحمولة متنوعة رست على رصيف 13 والسفينة ALHUSSEIN

بحمولة 99 حاوية رست على رصيف 19 والسفينة IRENES RYHTM بحمولة 217 حاوية رست على رصيف 20 وجرت العمليات البحرية بالتنسيق والتعاون مع إدارة الميناء. .

وقال مدير عام الموانئ : يشهد ميناء خور الزبير حركة مستمرة في عمليات التصدير والاستيراد للمشتقات النفطية بضرورة إجراء عمليات رسو السف والناقلات بطريقة امنة لافتا الى أن ميناء خور الزبير استقبل بتاريخ 4 آب الجاري الناقلة Oi in zuo رست على رصيف رقم 2 محملة بمادة زيت الغاز و الناقلة Biak ocean رست على رصيف رقم 3 محملة بمادة البانزين و الناقلة Adames 1 رست على رصيف رقم 9 سوف تحمل بمادة زيت الوقود والناقلة Martha رست على رصيف رقم 10 سوف تحمل بمادة naphthah والناقلة Georgia – M رست على رصيف رقم 11 محملة بمادة البانزين والناقلة Baghdad رست على رصيف رقم 12 سوف تحمل بمادة زيت الوقود والناقلة Gulf Aetos رست على رصيف رقم 13 سوف تحمل بمادة زيت الوقود واستقبلت الشركة العامة لموانئ العراق ( 5 ) سفن تجارية بحمولات متنوعة رست على أرصفة ميناء ام قصر الشمالي منها ثلاث سفن تجارية متنوعة البضائع مع ناقلتي نفط رست على أرصفة مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي ، لافتا الى ان ميناء ام قصر الشمالي استقبل السفينة ( GFS .PERFECT ) بحمولة 902 حاوية رست على رصيف 11 والسفينة ( THORSKY ) بحمولة 216 حاوية رست على رصيف 21 فيما استقبلت ارصفة ميناء ام قصر الجنوبي السفينةCAPEQUEST وعلى متنها 924 حاوية رست على رصيف 5 وناقلة النفط VAUGHAN رست على رصيف 9 وناقلة النفط ARIS رست على رصيف 8 والعمل مستمر لشحنهما بمادة النفط الخام وجرت العمليات البحرية بالتنسيق والتعاون مع إدارة المينائين .