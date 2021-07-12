اختتام فعاليات “ملتقى كركوك السينمائي” لافلام الكوفيد

سمير خليل

أختتمت في كركوك فعاليات ملتقى كركوك السينمائي الدولي لافلام الكوفيد- الدورة الثانية- الذي نظمته مؤسسة كركوك للثقافة والفنون بالتعاون مع جامعة الكتاب والدكتور صديق عمر رسول والعيادة الخيرية الصحية للدكتورة فائزة خطاب عمروالدكتور برهان عمر رشيد.

وتم في ختام الملتقى منح دروع المشاركة للافلام التي ضمها الملتقى وكانت عشرة افلام: (ويزدان) لكريم تك اوغلو من تركيا، و(الصد الاول) لعباس نجاح ، و( الابيض) لمصطفى رحيم، و(قداس) لايمان فارس، و(٢٠٣٠ ) لمحمد عبد الخضر، و(أخر اوقات كورونا) لهانا كاوه، و(خلينا نعيش) لوسام دلالي من تونس، و( كوفيد ١٩ ) لابرار الجبوري، و(ملائكة الرحمة) لباقي حسن، و(تستمر الحياة) لعمر الساعدي.

وحسب الفنان سردار زنكنة رئيس مؤسسة كركوك للثقافة والفنون مدير الملتقى : “هذه هي النسخة الثانية من هذا الملتقى بعد ان قدمنا العام الماضي النسخة الاولى. وكانت الافلام توعوية وصحية خاصة بالكوفيد حصرا، لغرض تحفيز المواطنين وتشجيعهم على اخذ اللقاحات من دون خوف”.

ويضيف: “جميع الافلام التي وصلت للملتقى خضعت للجنة التقييم الخاصة بالمهرجان والتي تألفت من الدكتور دلشاد مصطفى رئيسا للجنة، الدكتور سالم شدهان والدكتورمصطفى شوكى والاستاذ سعد هدابي اعضاءا، اما اللجنة الاعلامية فتشكلت من السادة وليد رفيق عارف زنكنة وشوان سليمان علي يوسف والمخرج ياسر حمزة علي والاعلامية مروة السوري محمد”.

وعلى هامش الملتقى تم إلقاء محاضرات مكثفة لأربعة أطباء من كركوك تحدثوا فيها عن جائحة كورونا بتاريخها وانواعها وتاثيراتها وانواع اللقاحات ومدى تاثيرها، ولم يتم تحديد وتوزيع جوائز للملتقى بل منحت دروع لكل الافلام المشاركة، فيما شهدت فعاليات الملتقى حضورا لافتا للمعنيين وضيوفه من اهل السينما في الللاد.

جدير بالذكر ان اللجنة العليا للمهرجان تألفت من الفنانين:المخرج طه ياسين والفنان عادل عبد الله مصطفى والفنانة شادية جزا والمخرج تحسين احمد صالح والمخرج صابر رحمن والمخرج طلال الخشان.

ويعد موضوع اللقاح الموضوع الاكثر جدلا في الاونة الاخيرة ما بين مؤيد لاخذه حفاظا على صحته وصحة من حوله وما بين مشكك باهميته وجدواه برغم الدعوات العالمية للحرص على اخذ اللقاح بغية التخفيف من اعراضه.