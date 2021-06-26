بغداد أولا في اختتام بطولة منتخبات المحافظات للقوة البدنية العراقية كلاسك

العراق يفوز بتنظيم منافسات العرب مطلع شهر نيسان المقبل

بغداد ـ فلاح الناصر:

توج منتخب بغداد لفئتي المتقدمين والشباب بلقب بطولة منتخبات محافظات العراق للقوة البدنية العراقية كلاسك التي نظمتها لجنة القوة البدنية العراقية كلاسك بالتعاون مع نقابة الرياضيين العراقيين وجاكور جم، ففي فئة المتقدمين احرز منتخب بغداد المرتبة الاولى تلاه منتخب ميسان ثم واسط، وفي فئة الشباب احكم لاعبي بغداد قبضتهم على المركز الاول تاركين المركز الثاني لمنتخب ميسان ثم النجف بالترتيب الثالث، وتم اختيار البطل الواعد حسن علي أحمد من منتخب واسط كافضل لاعب ناشئ.

رئيس لجنة القوة البدنية العراقية كلاسك، نائب رئيس الاتحاد العربي، ربيع محمد علي، قال ان 10 منتخبات اشتركت في المنافسات التي استمرت ليومي 24 و25 حزيران الجاري، وبمعدل 171 لاعبا لفئتي المتقدمين والشباب، مبينا ان اللجان الفرعية في المحافظات التي اشتركت في البطولة هي بالاضافة إلى بغداد ( بابل وميسان وواسط والبصرة وكربلاء والنجف وذي قار وكركوك وديالى). مبينا ان البطولة شهدت مشاركة جيدة للفئة الشابة التي تسعى لجنة القوة البدنية العراقية كلاسك إلى تطوير قدراتها بما يضمن تمتيم القاعدة الاساسية للعبة والعمل على استطقاب فئات واعدة جديدة، مشيرا إلى ان 3 لجان فرعية اعتذرت عن المشاركة في البطولة لظروف اقتصادية هي ( السليمانية ودهوك وحلبجة). وقال البطل الآسيوي السابق، انه يرأس لجنة القوة البدنية العراقية كلاسك، وتضم محمد شمس الدين نائبا والدكتور وسام الدين إسماعيل امينا للسر وعضوية حافظ مجيد واحمد إبراهيم، مشيرا إلى ان البطولة ستفرز إلى انتقاء اللاعبين الافضل للفئتين للمشاركة في بطولتي آسيا المقررة في كازاخستان شهر أيلول المقبل، والعالم في البرتغال شهر تشرين الثاني المقبل، مؤكدا ان حجم المشاركة في بطولة آسيا سيكون موسعا، في حين الحضور في بطولة العالم سيقتصر ربما على 4 لاعبين بالتتساوي بين الفئتين بسبب التكاليف الباهضة التي تتطلبها المشاركة في هذا المحفل.

واعرب ربيع محمد علي عن شكره إلى اتحاد القوة البدنية كلاسك العربي الذي منح العراق شرف تنظيم بطولة العرب في شهر نيسان المقبل، موضحا ان بطولة العرب تتطلب المساندة والدعم الحكومي والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لانها بطولة يتطلع العراق ان يؤكد جدارته في تنظيمها وضيافتها، كما اكد علو كعبه في تضييف الاشقاء في اكثر من بطولة وفي رياضات مختلفة.

واشار إلى ان اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية طلبت اكمال أوراق اعتماد اللجنة واناطتها صفة اتحاد رسمي، والجميع ينتظر قرار الللجنة الاولمبية، سيما ان لجنة القوة البدنية العراقية كلاسك تعمل على تنظيم البطولات المحلية على نفقة رئاسة واعضاءها وكذلك كانت لها مشاركة فعالة في بطولة العرب في مصر باحراز 13 وساما ذهبيا و6 فضة و3 برونز.

وكشف ربيع محمد علي عن منهاج لجنته للمدة المقبلة، مبينا ان بطولة نساء العراق ستقام في مدينة حلبجة يوم 20 من شهر آب المقبل، في حين تضيف محافظة النجف بطولة المتقدمين والمساتر لفعالية البنج برس يوم 3 أيلول المقبل.

من جانبه، وصف رئيس لجنة واسط، فيصل الشمري، المنافسات بانها قوية، ولاعبي فريقه تنافسوا على مراكز المقدمة بجدارة، موضحا ان فريقه اشترك فريقه بوفد ضم عقيل حلاوي مدربا ولاعبي فئة المتقدمين مهند صكب وهمام نجم واكرم عودة وعباس صباح وعقيل راشد، وفي فئة الشباب حسن المحنا وجاسم محمد واحمد وسيم ومحمد منذر والجوادين احمد وحسن علي أحمد.

اما رئيس لجنة النجف، علي عبد الله الجبوري، نحن ندعم لجنة القوة البدنية العراقية كلاسك، ونأمل ان يحصل على صفة الاتحاد، شاركنا بتسعة لاعبين، باشراف المدرب بعث النعماني، وضمت تشكيلة فئة المتقدمين مسلم كريم وعماد رحيم وكرار حسن وكرار جبار، والشباب كرار نعمة وحسين حياوي وعباس علي عباس وعلي طالب، مبينا ان فريق النجف يشارك وللمرة الرابعة في البطولات التي تنظمها اللجنة العراقي، وقال ان النجف يشهد مشاركة القاعات الاهلية للقوة البدنية كلاسك، وتضم هذه القاعات لاعبين مؤهلين ليكونوا ابطال للعبة.

في حين رأى الحكم في اللعبة، من محافظة كركوك، عباس أحمد علي، ان هنالك تعاونا من اللاعبين المشاركين الذين يتفهمون القانون التحكيمي الخاص بها، مشيدا بالمنافسات التي اقيمت وحققت تطورا جيدا لدى اللاعبين، مبينا ان اللجنة اقامت محاضرة للاعبين المشاركين باشراف حكام البطولة لتعزيز ثقافة اللاعبين في فهم القانون وزيادة الاطلاع عليه ليكونوا مؤهلين لمنافسات البطولة، بما يضمن تقدم ثقافتهم القانونية التحكيمية والنجاح في البطولات الخارجية المقبلة.