إلفيس بريسلي في إشارة المرور

الصباح الجديد – وكالات:

بطريقة غريبة ومميزة، قررت بلدة ألمانية احياء ذكرى “ملك الروك” الراحل إلفيس بريسلي، الذي أمضى فيها فترة خدمته بالجيش الأميركي، من خلال “إشارات مرور”.

ووضعت بلدة فريدبرغ الألمانية، ثلاث إشارات مرور لا تتحول الى اللونين الأحمر والأخضر كما هي العادة، بل تظهر ظلالا على هيئة الفنان بريسلي، وهو يؤدي حركاته الراقصة الشهيرة.

وكان بريسلي من أشهر نجوم العالم على الإطلاق أواخر الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وقد خدم في الجيش الأميركي من الفترة ما بين تشرين الأول أكتوبر 1958 واذار مارس 1960.

وكانت القاعدة التي خدم فيها بريسلي موجودة في فريدبرغ، لكن السلطات سمحت له بالإقامة خارج القاعدة، مع والده وجدته.

وخلال فترة خدمته بالجيش، حرص بريسلي على أن تظل أعماله الغنائية تلقى نجاحا كبيرا، إذ قامت الشركة المنتجة لأعماله بإطلاق مجموعة من الأغاني كان قد سجلها بالفعل، وقد وصلت عشر من أغانيه إلى قائمة أفضل 40 أغنية، وهو ما يزال بالجيش.

كما قام بتعيين “سكرتيرة” لتساعده في الرد على بريد المعجبين الذين اعتادوا التجمع أمام قاعدته العسكرية.