نجوى كرم تطرح أغنيتها الجديدة على اليوتيوب

الصباح الجديد – وكالات:

تحيي شمس الأغنية المطربة نجوى كرم حفلا غنائيًا يوم الخامس عشر من شهر كانون الاول ديسمبر الجاري، في ستوكهولم بالسويد، ومن المنتظر أن يحضره عدد كبير من الجمهور.

وكانت نجوى كرم قد طرحت، أحدث أعمالها الفنية، المتمثل بفيديو كليب “الليلة ليلتنا” والذي انتهت من تصويره مؤخرًا، لتعرضه لجمهورها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مدة من الترويج له.

وحصد فيديو اغنية “الليلة ليلتنا” لـ نجوى كرم، 383 ألف مشاهدة بعد طرحه على قناتها على يوتيوب، وهو من كلمات وألحان: سهيل فارس، وتوزيع: طارق عاكف، وتعاونت على صعيد الإخراج مع المخرج كرم كرم (ابن شقيقها).

نجوى كرم استطاعت ان تؤسس لها قاعدة جماهيرية عريضة بعد ان اثبتت انها جميلة الشكل والروح بأكثر من تفصيلة بحياتها، اذ تألقت كفنانة ومقدمة برامج من خلال مشاركتها في لجنة اراب غوتالنت بعد أن أبدت تعاطفا كبيرا مع المواهب الشابة مما عزز حب جمهورها لها كفنانة وانسانة، وزاد من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.