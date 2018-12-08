البرلمان يدمج اثنين من لجانه ويشطر اخرى ويناقش تشكيل لجنة تحقيقية بشأن عقود الكهرباء

بغداد – الصباح الجديد :

عقد مجلس النواب جلسته الـ 17 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ، بحضور نائبي رئيس المجلس و 174 نائبا ، والتي ناقش فيها ويناقش تشكيل لجنة تحقيقية بشأن عقود وزارة الكهرباء ، فيما دمج اثنين من لجانه .

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم انه ” في بداية الجلسة التي افتتحت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ادى النائبان جبار علي لعيبي وفالح عبد الحسن سكر اليمين الدستورية امام المجلس “.

ووجه رئيس المجلس، لجنة التربية بأعداد تقرير بشأن موضوع تعيينات وزارة التربية في المحافظات وعرضها في جلسات مجلس النواب القادمة، بناءا على الطلب المقدم من النائب عباس الزاملي وعدد من السادة النواب.

كما وجه اللجان وكل حسب اختصاصها باعداد تقارير عن رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية والذين مضت عليهم فترة طويلة في مناصبهم وعرض التقرير النهائي على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

واعلن الحلبوسي اعادة جميع مشاريع القوانين والبالغ عددها 111 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لاعادة النظر فيها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي ، كذلك اعادة قائمة تضم اسماء 28 سفيرا تقدمت بها الحكومة السابقة، بسبب وجود اعتراضات على بعض المرشحين من قبل الحكومة الحالية.

وصوت المجلس على شطر لجنة حقوق الانسان عن لجنة الشهداء وجعل لجنة الشهداء والسجناء مستقلة ، ودمج لجنة حقوق الانسان مع لجنة المرأة والاسرة والطفولة ، بناء على الطلب المقدم من اكثر من خمسين نائبا.

وطلب رئيس المجلس من لجنة تعديلات النظام الداخلي بعقد اجتماع يوم السبت المقبل، لمناقشة موضوع اختصاصات ومهام اللجان الدائمية للمجلس وتقديم المقترحات النهائية للتصويت عليها.

وفي مداخلات النواب بشأن تشريع القوانين، شدد عدد من الاعضاء على ضرورة اعطاء الاولوية للقوانين المهمة والتي تمس حياة المواطنين وخاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي والتربوي والاجتماعي والمالي، فضلا عن القوانين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية المبرمة مع العراق للتصديق عليها من قبل مجلس النواب.

من جانب اخر ناقش المجلس موضوع تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص العقود المبرمة في وزارة الكهرباء بناء على الطلب المقدم من النائب عدي عواد و99 نائب، حيث اشار عدد من الاعضاء الى وجود اشكالات كثيرة بهذه العقود منها عدم التعاقد مع شركات رصينة ومختصة في هذا المجال مما ادى الى قصور واضح في ادائها مما انعكس سلبا على تقديم الخدمات الى المواطن، مطالبين بالغاء نظام الجباية وتشكيل لجنة تحقيقية من لجنة النفط والطاقة واعادة النظر في الشركات المتعاقد معها.

ووجه رئيس المجلس باستضافة ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والمهجرين يوم السبت المقبل في لجنة المهجرين لمناقشة موضوع غرق عدد من مخيمات النازحين في اقليم كوردستان ، بناء على طلب من النائب رعد الدهلكي.

ورفع رئيس المجلس الجلسة الى يوم السبت المقبل في الساعة الواحدة ظهرا.