عدد جديد من مجلة الأقلام

بغداد ـــــ إسراء يونس:

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار برئاسة مديرها العام الدكتور عارف الساعدي. مجلة الأقلام بحلتها الجديدة، وهي مجلة ثقافية تعنى بالدراسات الفكرية والأدب الحديث ونقده

تضمن العدد ابواباً متنوعة وشاملة، تلبي إحتياجات وأذواق الكثير من المثقفين، وحملت التجديد للشباب، حيث نقرأ في افتتاحية العدد (مناهج الدراسة وصناعة الانسان) بقلم رئيس تحرير المجلة الدكتور عارف الساعدي، جاء فيها” وصلني عشرات الرسائل من كبار الأدباء والكتاب العرب والعراقيين، وهم فرحون بصدور مطبوع ثقافي عريق حمل روحاً معاصرة، وهنا علقت بروحي رسالة أرسلها الشاعر الكبير “كاظم الحجاج” حيث قال “عودة الأقلام بهذه الحلة الجميلة تجديد لشبابنا” فكانت هذه الجملة غاية في الأهمية، والمحافظة عليها هو جزء رئيس من رهانات المجلة التي تزداد أمام هذا الحب.

وعند تصفح المجلة ومتابعة أبوابها يجد القارئ باب دراسات وبحوث ضم عناوين متعددة (في أدب المقالة عند احمد أمين) كتبها الدكتور سعيد عدنان، والأرض اليباب (دراسة مقارنة لست ترجمات عربية) كتبها فاضل السلطاني، و(في البناء والتأويل) كتب الدكتور سعيد الغانمي مقالاً بعنوان في حكاية حسن الصائغ البصري في الف ليلة وليلة، وضمن باب الحوار كان هناك حواراً مع الدكتور عبدالله ابراهيم تحدث فيه عن التفكير بالعلم والظواهر المهمة فيه ، وحاوره الدكتور مناف الموسوي.

وكانت لمساهمة الشعراء العرب أثراً بالغاً في إنارة المجلة ضمن باب الشعر لتتنوع إطلالاتهم بقصائد تحمل طابع العروبة في أبياتها.

وتنوعت الأبواب في المجلة لتشمل القصة ومذكرات ومكاشفات إضافة إلى نصوص مترجمة ومقالات وبحوث مترجمة وسينما . تميز العدد الجديد من مجلة الأقلام بصدور هدية “كتاب الأقلام” وبعنوان( نجم عبدالله كاظم.. اكثر من حياة) جاء هذا الكتاب تحية اجلال وتقدير لأستاذ وناقد عراقي كبير ترك أرثاً كبيراً، زاد عن ثلاثين كتاباً، رفد بها النقدية العراقية بالكثير والمفيد والمفارق فكانت كتبه ومقالاته ومحاظراته، مساهمة ثرية في إغناء النقد في العراق واثراء الأسئلة وتجديدها، ولقد سعت الأقلام أن يظهر الكتاب بأحسن صورة تكريماً له، وتوديعاً يليق باسم ومكانة الراحل الدكتور نجم عبدالله كاظم.