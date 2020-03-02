لجنة الركبي تعقد اجتماعها الدوري وتخرج بمقررات مهمة

إعلام لجنة الركبي:

عقدت لجنة الركبي العراقي اجتماعها الدوري بحضور احمد قاسم رئيس اللجنة والدكتور فريق هزاع نائب الرئيس ومحمد الجزائري امين السر ومحمد ايمن التميمي الامين المالي، وأعضاء اللجنة زاهر ذياب والدكتورة بيداء رزاق، وتم اتخاذ القرارات الآتية : تعيين السيد نشات عزيز كمستشار للجنة الركبي، و تسمية جهاز مساعد لمدرب المنتخب الوطني للركبي مصطفى عبد يتألف من ( سلام كاطع مدربا مساعدا وعلي عمار مدربا للياقة البدنية)، و تسمية جهاز فني لمنتخب الشباب تحت 17 عاما يتألف من ( مصطفى احمد فياض مدربا وحيدر كريم كاطع مدربا مساعدا).

كما تم تسمية السيد ( حسين منذر ) مدربا للمنتخب الوطني للسيدات على ان يتم اختيار الجهاز المساعد له في الايام المقبلة.. واختيار السيد هلو علي بايز رئيس للاتحاد الفرعي للركبي في شمال العراق .

وتشكيل وفد مكون من ( فريق هزاع و محمد الجزائري ومحمد ايمن والدكتورة بيداء رزاق ) لزيارة محافظات العراق وتشكيل الاتحادات الفرعية .. وتنظيم بطولة شهداء العراق للركبي في بغداد وارسال مخاطبات للاندية من اجل المشاركة في البطولة التي سيتم تقرر زمان ومكان اقامتها في وقت لاحق. وتم تأجيل ورشة العمل التعريفية بلعبة الركبي في كربلاء الى شعار اخر بعد قرار وزارة الصحة بتعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والغاء التجمعات.. والموافقة على عقد بروتكول تعاون مع المؤسسة الفرنسية العالمية لدعم لعبة الركبي في العراق.