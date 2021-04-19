ما لم تقله الأرض لـ ” وسام العاني

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صدرت حديثًا للشاعر العراقي وسام العاني مجموعة شعرية جديدة بعنوان “ما لم تَقُلْهُ الأرض”، عن دار “نثر” في مسقط، برعاية الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء ضمن مشروعها السنوي لطباعة الكتب.

تقع المجموعة في 80 صفحة محتويةً 28 قصيدة تتنوع بين القصائد العمودية وقصيدة التفعيلة، وهي المجموعة الثانية للشاعر بعد مجموعته الأولى “كالبحر يمشي حافيًا”، التي صدرت عام 2019 عن “بيت الغشام” في مسقط.

وسام عبد الحق العاني، شاعر وكاتب عراقي، من مواليد بغداد 1975. حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1997 من الجامعة المستنصرية. يكتب الشعر والقصة منذ عام 1990.

حائز على الجائزة الأولى للقصة القصيرة لجريدة صوت الطلبة عام 1993، وحائز أيضًا على المركز الأول لجائزة عبد الرزاق عبد الواحد للشعر العربي في باريس عام 2017. يشارك في إعداد وتقديم برنامج “كتاب مفتوح” الثقافي مع الشاعر عبد الرزاق الربيعي. وإضافة إلى مجموعتين شعريتين، أنجز العاني مخطوطة رواية للفتيان بعنوان “ظلال القمرية”، وهي حاليًا مُعدّة للطبع.