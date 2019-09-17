  • الأربعاء , 18 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التخطيط: بدء تنفيذ 61 مشروعاً خدمياً في 3 محافظات

شؤون أقتصادية
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أعلنت انخفاض معدل التضخم السنوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي، عن بدء تتفيذ 61 مشروعاً خدمياً في قرى بمحافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك ضمن صندوق التنمية الاجتماعي.
وقال الدليمي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تبلغ نحو 11 مليون دولار أمريكي، سيجري استثمارها في تأهيل شبكات الكهرباء ومحطات المياه والطرق.
وأشار إلى أن البدء بتنفيذ تلك المشاريع سيكون خلال المرحلة القليلة المقبلة، بعد التنسيق الذي أجرته الوزارة مع الحكومات المحلية والجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزية.
في السياق، اعلنت وزارة التخطيط ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة (0.3%) وانخفاض معدل التضخم السنوي بنسبة (0.3%) لشهر آب 2019.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان صحافي، ان الرقم القياسي العام لشهر آب في العراق (104.5%) إذ ارتفع بنسبة (0.3%) بالمقارنه مع شهر تموز، عازياً ذلك الى ارتفاع قسمي الاغذية والمشروبات غير الكحولية والمطاعم والفنادق بنسبة (0.6%) وقسمي الملابس والاحذية والصحة بنسبة (0.2%) وقسمي السكن والتعليم بنسبة (0.1%) وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.8%).
واضاف الهنداوي ان معدل مؤشر التضخم الأساس ارتفع بمعدل (0.1%) عن الشهر السابق وانخفض بمعدل (0.2%) مقارنة مع شهر آب 2018، في حين انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر آب 2019 الى (0.3%) مقارنة مع شهر آب 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها (104.8%) .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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