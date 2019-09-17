  • الثلاثاء , 17 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون أقتصادية
  • 88 مليار دولار حاجة العراق لاعادة اعمار المناطق المحررة

88 مليار دولار حاجة العراق لاعادة اعمار المناطق المحررة

شؤون أقتصادية
0 تعليق
17 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير المالية فؤاد محمد حسين ان العراق بحاجة الى 88 مليار دولار لاعادة اعمار المناطق المحررة، مبينا ان هناك اكثر من مليون ونصف نازح.
وقال حسين خلال مؤتمر الطاقة العراقي الذي يعقد في بغداد، ان «العراق يقاتل قبل بضع سنوات معركة البقاء والوجود ضد عدو وحشي وعديم الرحمة، والمتمثـل بإرهابـي داعـش والذي احتـل ثلـث العـراق تقريبـا».
مبينا ان «الارهاب سبب تدمير العديد من المدن و أصبحت البنى التحتية فيها انقاض عديمة الفائدة ويقدر مجموع احتياجات إعادة الاعمار بمبلغ 88 مليار دولار».
وتابع ان «الإرهاب أدى الى نزوح ملايين من الناس للبقاء في المخيمات وحسب احصائيات متوفرة تقدر اكثر من مليون ونصف نازح ولا زال الالاف مفقودين، أضافة الى أولئك الذين فقدوا ارواحهم او خرجوا من هذه الفترة العصيبة باعاقات وعاهات».
وفي سياق اخر، أشار حسين الى انه «بدأنا بإصلاح الأنظمة البيروقراطية واتخذنا الإجراءات من اجل تحديث النظم ومن ثم الانتقال تدريجيا من اليات التشغيل الورقية البالية الى نظام الحوكمة الالكترونية»، مبينا ان «موازنة العام المقبل 2020 اعدت من خلال تبني موازنات المشاريع والاداء بدلا عن الأسلوب التقليدي القديم لأعداد الموازنات بعد اشراك ممثلين وخبراء دوليين والبرلمان العراقي ولأول مرة الحكومات المحلية واقليم كردستان».
وقدرت الأمم المتحدة في تموز 2017 تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية لمدينة الموصل وحدها بعد انتهاء عملية تحريرها من مسلحي تنظيم «داعش» بأكثر من مليار دولار.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة