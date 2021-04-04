رغد المعموري

كن ..

في الحياة ..

صاحب مبدأ.. ﻻ يتجزء ..!

كن انت .. وﻻ تتغير..

من اجل احد .. مهما كان.!

كن لنفسك ..كل شيء..

كن لها الحبيب والصديق..

فلنفسك .. عليك حق..

ﻻ تكن..

نسخة مكررة من أحد..

فالعالم مليء بالنسخ..

ومليء بالمتشابهات..

ابتسم..

ولو كانت في عيناك..

الف دمعة..

فالحياة تميت الضعفاء .. قهرا..

كن انت .. وﻻ تبالى..

فانت اقوى واجمل..

وثق بنفسك..

فثقتك ترهب اعدائك..

مهما بلغت ..قوتهم

كن..

كمن يمشى ..على الرمال..

يترك اثرا ..وﻻ يصدر صوتا

ويبقى اثرك .. هو اثرك

تعلم فن الصمت

قبل ان تتعلم جميل الكلام

فلو كان الكلام جميل

فالصمت له كل الهيبة والجمال

ﻻ تتودد لاحد

وﻻ ترتجى احدا

وﻻ تنخفض اﻻ في صلاتك

دعك

من من يظنوا..ويشكوا ..ويقللوا منك

في كل يوم آلاف المرات

ولا ترتضي.. بنصف سؤال.. نصف اهتمام

ونصف حب

ونصف حياه

خلقت كاملا

لتعش الحياة كاملة

من دون نقصان

لا تحاول

أن تغير رأي أحدهم فيك

فمن ارادك تقبلك بكل ما فيك