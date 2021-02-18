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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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علاوي يدعو الى جبهة وطنية تفرز قائمة انتخابية تضم المتظاهرين

شؤون عراقية
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خلال اجتماعه مع نواب المناطق الغربية وقادتها الميدانيين

بغداد ـ الصباح الجديد:
شدد رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي امس الاربعاء، على ضرورة ان يكون لبعض النقابات المؤمنة بالعمل المدني دور خلال المرحلة المقبلة بعيداً عن المحاصصة.
علاوي قال في بيان صدر عن مكتبه انه “في لقاء ضم مجموعة من نواب المناطق الغربية وقادتها الميدانيين، ناقشنا ما الت اليه الاوضاع في البلاد، وتم التوافق على ضرورة انبثاق جبهة وطنية مدنية تفرز قائمة انتخابية يكون المتظاهرون السلميون جزءا أساسيا منها لما يحملون من أفكار سديدة في مسائل مرتبطة بإصلاح الوضع السياسي و الإداري في البلاد”.
وبحسب البيان، اكد الحاضرون التزامهم بتأكيد دعم ومساندة التظاهرات المطالبة بالإصلاح السلمي والالتئام مع اهدافها نحو الاصلاح الحقيقي وتعديل انحراف العملية السياسية”، مشددين على ضرورة واهمية ان يكون لبعض النقابات المؤمنة بالعمل المدني دور خلال المرحلة المقبلة بعيداً عن المحاصصة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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