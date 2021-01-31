وزير الزراعة يوقع اتفاقا لتنفيذ برامج التأهيل الزراعي من قبل الاتحاد الاوروبي وبتنفيذ من منظمة الفاو

خلال حضوره ورشة عمل أقيمت في البصرة

البصرة – سعدي السند:

التقى وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي بعدد كبير من الفلاحين والمزارعين في البصرة على هامش حضوره لورشة العمل التي أقيمت في المحافظة بالتعاون مع وزارة الزراعة من جهة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو من جهة أخرى لرفع مستويات الإنتاج الزراعي في محافظات البصرة وميسان وذي قار.

وشدد الخفاجي خلال اللقاء على دعم المنتج المحلي والمضي بخطط منع الاستيراد وتوفير الإسناد للفلاحين، موجها بحل المشكلات وتقليل حلقات الروتين، وان الوزارة هدفها خدمة الفلاحين وستقوم برفع بعض الطلبات للجهات العليا للبت فيها وحسب الضوابط و القوانين النافذة.

وبين الوزير ان الوزارة تعمل على انجاح ملفات متعددة منها ملف القرى العصرية، موجها بالتواصل المباشر مع مكتبه لحل كل المعوقات الإدارية والنظر بالمطالب الخاصة بالقرية العصرية، وان باب الوزارة مفتوح لمد يد العون للفلاحين.

فيما تم مناقشة عدة مواضيع تخص التشريعات والقوانين والتعليمات والعمل على تعديل بعض فقراتها وحسب الضوابط وبعد استحصال الموافقات الأصولية.، كذلك تسليط الضوء على العقود الزراعية وقوانين التعاقد وشروطها والحيازات، وتصنيف كل حالة حسب نوعية التعاقد أو أشغال الارض وشروط العقد المبرم، كذلك الإجازات لمربي الاسماك والموافقات من الدوائر القطاعية.

وعبّر الحضور عن سرورهم بإتاحة الفرصة لهم لطرح معوقات العمل بكل حرية وبصورة مباشرة أمام وزير الزراعة لتأخذ طريقها للمعالجة بغية ديمومة العملية الزراعية.

انبثاق مشروع تنمية وتمويل البصرة وميسان وذي قار

وكان وزير الزراعة قد شارك بورشة عمل انبثاق مشروع تنمية وتمويل محافظات البصرة وميسان وذي قار وتخصيص مبالغ لهذه المحافظات بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من قبل منظمة الفاو والتي جرت في محافظة البصرة ، وذلك بعد نجاح التنسيق وتوجيهه نحو هذه المحافظات التي تعاني من حاجتها للتمويل وتأهيل البنى التحتية.

وأقيمت الورشة تحت عنوان (استعادة وتعزيز صمود النظم الغذائية الزراعية في جنوب العراق) .

وفي بداية الورشة القى وزير الزراعة كلمة بيّن فيها أهمية توجيه الدعم لهذه المحافظات مع إعطاء مدراء الزراعة كامل الصلاحيات للمشاركة والتنفيذ ، وبمتابعة لما سيتم إنجازه من قبل وزارة الزراعة.، مبينا أهمية دعم المزارعين ومربي الجاموس كون هذه المحافظات غنية بالانتاج الزراعي والوزارة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو ماضية بالنهوض بالعمل الزراعي فيها.

فيما القى الحضور كلمات بينوا فيها أهمية توجيه الدعم للمحافظات العراقية ومنها محافظات جنوب العراق، لتعزيز سلة الغذاء ودعم التنمية الريفية وضرورة رفع مستويات الدعم من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

افتتاح المقر الجديد لشركة التجهيزات الزراعية

وأفتتح وزير الزراعة المقر الجديد للشركة العامة للتجهيزات الزراعية فرع البصرة للاسهام في تعميم المستلزمات الضرورية للفلاحين والمزارعين بحضور مستشاري الوزارة ومدير الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وعدد من المختصين بالشأن الزراعي. ، مؤكدا على أستمرار الوزارة بتوفير المكننة الزراعية الحديثة وتقانات الري المتطورة والمدعومة للفلاحين، من خلال إيجاد فروع متخصصة في المحافظات.

كما اطلع الوزير على بناية الفرع، مشددا على تقديم أفضل الخدمات للفلاحين، لمواصلة العمل الزراعي وفقا للطرق الزراعية المتطورة ، مؤكدا أن حماية المنتج الوطني واجب وينبغي تشجيع المنتج المحلي وتمكين الفلاحين من تنفيذ الخطط الزراعية، واقتناء أفضل المعدات المجهزة من شركات رصينة لدعم الاقتصاد الوطني.

وبين أيضا أهمية توجيه الدعم لمحافظة البصرة لكون المحافظة غنية بالإنتاج الزراعي وتم مناقشة اهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المزارعين وإيجاد الحلول لها وتذليل العقبات ، كما أكد ان الوزارة ماضية للنهوض بالعمل الزراعي وتسعى الوزارة الى امتصاص البطالة ورفع قدرات الفلاحين.

وقع اتفاقا لتنفيذ برامج التأهيل الزراعي

ووقع وزير الزراعة اتفاقا استراتيجيا لتمويل محافظات البصرة وميسان وذي قار من قبل الاتحاد الاوروبي وبتنفيذ من منظمة الفاو، بمبلغ مقداره (23486000) دولار، وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت في محافظة البصرة..

وتضمن برنامج التمويل الاهتمام بعدة جوانب مهمة لدعم الفلاحين والمزارعين ومربي الماشية، وحث الفلاحين على مزاولة العمل الزراعي وتربية الثروة الحيوانية وأساليب خزن وتسويق الحليب وَمشتقاته وفقا للطرق العلمية المعتمدة فضلا عن محاور أخرى تتعلق برفع القدرات وتمكين الفلاحين وإدارة التعامل مع الموارد الطبيعية.

وقد عبّر وزير الزراعة عن سروره بتوقيع المباشرة بالبرنامج لمساعدة الفلاحين في هذه المحافظات وستكون الوزارة خير سند للفلاحين والمزارعين ومساعدتهم على رفع مستويات الإنتاج الزراعي.

فيما أشاد ممثل منظمة الفاو بالتعاون الذي لمسه وتفاعل من قبل الوزير وتسهيلات للقيام بمهمات مساعدة الفلاحين وتأهيل المناطق الزراعية وتوفير الاعلاف المحلية وتنفيذ برامج التدريب.