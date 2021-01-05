خمس مباريات اليوم في بدء الجولة الثالثة عشرة لدوري الكرة الممتاز

عطية يطلق مبادرة لدعم ذوي نجوم الكرة من ضحايا كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد:

تبدأ اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة عشرة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز باجراء خمس مباريات، المتصدر فريق نفط الوسط يحل ضيفا على الصناعات الكهربائية في ملعب الصناعة في الساعة الثانية ظهرا، وفي ملعب الشعب الدولي وفي الساعة الرابعة والربع مساء تقام مباراة الزوراء والديوانية، في حين يضيف ملعب النجف الدولي في الساعة السادسة والربع مساء مباراة فريقي النجف والكهرباء، وفي ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ تقام مباراة الكرخ والجوية، في حين يضيف ملعب التاجي مباراة فريقي النفط والشرطة، وتقام المباراتين في الساعة الثانية ظهرا.

وفي يوم غد الاربعاء تستكمل مباريات الجولة، باقامة خمس مباريات، ففي ملعب فرانسوا حريري في الساعة الرابعة والربع مساء تقام مباراة اربيل والطلبة، ويضيف ملعب ميسان الدولي في الساعة الثامنة مساء مباراة نفط ميسان والحدود، وتجرى في الساعة السادسة مساء في ملعب جذع النخلة مباراة فريقي نفط البصرة والسماوة، ويضيف ملعب الكفل في الساعة الثانية ظهرا مباراة فريقي القاسم وأمانة بغداد، في حين يتواجه زاخو والميناء في ملعب الاول في الساعة الثانية ظهرا.

ويقف فريق نفط الوسط في صدارة الترتيب وله 26 نقطة، يليه الشرطة وله 23 نقطة، ثم الجوية بـ 22 نقطة، والزوراء رابعا برصيد 19 نقطة.. وفي صراع الهدافين، يقف أيمن حسين من الجوية في المقدمة وله 8 أهداف، ثم محمد إبراهيم من الكهرباء وموسى عدنان من النفط برصيد 6 أهداف.

إلى ذلك،اطلق مدرب فريق كرة القدم بنادي الكهرباء عباس عطية، مبادرة انسانية لإعانة ذوي نجوم الكرة من ضحايا فيروس كورونا.وخسر العراق عدة نجوم في العام الماضي بسبب مضاعفات اصابتهم بفيروس كورونا المستجد أبرزهم: احمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي وكريم سلمان.

وقال عطية في تدوينة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «خسرنا في السنة الماضية اصدقاء كثيرين والبكاء والحزن عليهم لا يكفي».واضاف «اقترح ان يتم استقطاع 5% من عقود مدربي النخبة للتبرع بها لذويهم وانا اول المتبرعين».

وفي سياق تعاقدات الأندية، اعلن نادي الزوراء الرياضي، أول أمس، تعاقده مع المدرب راضي شنيشل، لتدريب فريق كرة القدم.. وذكر النادي في بيان ان «ادارة نادي الزوراء سمت الكابتن راضي شنيشل مدرباً لفريقها الكروي».واضاف ان «شنيشل يساعده حيدر عبد الامير وحسام فوزي وصالح حميد مدرباً للحراس ونصير عبد الامير مدرباً للياقة وعبد الامير ناجي محللاً فنياً».

من جانب اخر، اعلن نادي الطلبة الرياضي، تسمية سعد ناصر، مدرباً لحراس مرمى كرة «الانيق».وذكر النادي في بيان أن «الهيئة الادارية للنادي سمت حارس مرمى الطلبة والمنتخب الوطني السابق سعد ناصر مدرباً لحراس مرمى الفريق خلفاً للكابتن عبد الكريم ناعم الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق».

واضافت أن «ناصر اتفق مع ادارة النادي على بنود العقد والذي سيستمر الى نهاية الموسم الحالي بشكل اولي لحين اتضاح الرؤيا للمدرب»، مبيناً ان «ناصر التحق بالتدريبات اليوم الاحد وقاد تدريبات الحراس رفقة المدربين ابراهيم عبد نادر وفريد مجيد».وتابعت ان «الهيئة الادارية للنادي تنفي تسمية اي مدرب لقيادة الفريق الاول ولا زالت في طور مناقشة الاسماء لاختيار الانسب في الوقت الحالي».

واتفقت إدارة النجف مع المدرب عبد الغني شهد، على قيادة الفريق خلفا للمستقيل حسن أحمد، اعتبارا من الجولة 13 للدوري.وقال عضو الهيئة الإدارية للنجف علي هاشم، أن رئيس الهيئة الدكتور رضوان الكندي اجتمع بالمدرب وتم الاتفاق معه على قيادة الفريق، اعتبارا من الجولة المقبلة أمام الكهرباء.

وبين أن المدرب شهد أبدى موافقته على العمل مدربا للفريق بشكل طوعي دون الحديث بالأمور المالية، بشرط أن تسلم حقوق اللاعبين.وأوضح «وتم الاتفاق على تسليم الدفعة الثانية للاعبين البالغة 15% من عقودهم».وأشار إلى أن الإدارة ملتزمة بالموعد وستدفع الدفعة الثالثة أيضا بالموعد المحدد، من أجل خلق استقرار نفسي للاعبين، ليتمكن المدرب من تحقيق نتائج طيبة مع الفريق.يشار إلى أن النجف تعرض في الجولة الماضية إلى خسارة أمام الحدود بهدفين مقابل هدف واحد.