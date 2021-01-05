لاول مرة.. زراعة البصرة تنجح بزراعة وانتاح موز صنف (كراند ناين) بعد اكثاره نسيجيا

الوصول الى الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطة

البصرة – سعدي السند:

لأول مرة في البصرة وفي عموم المحافظات نجحت مديرية زراعة البصرة المتمثلة بمختبر الزراعة النسيجية في انتاح موز صنف( G9) كراند ناين قصير الساق حيث تم اكثاره نسيجيا وباعداد كبيرة وزراعته في الحقل وقد وصل الى مرحلة الانتاج .

انجاز فريد من نوعه

واوضح مدير زراعة البصرةعامر سلمان عبد الحسين للصباح الجديد ان هذا يعد انجازا فريدا من نوعه وبجهود عراقية ذاتية فشكرا لملاك المختبر من المهندسين والملاكات العاملة فيه فقد عمل الجميع بجد في سبيل تحقيق هذ الانجاز رغم الظروف الصعبة والعمل مستمر في سبيل تحقيق انجازات اخرى.

ولفت مدير الزراعة انه في مطلع حزيران الماضي تم بيع شتلات الموز صنف كراند ناين قصير الساق والمنتج نسيجيا في مختبر الزراعة النسيجية التابع الى مديرية زراعة البصرة والجاهزة للزراعة في الارض ، وهذا ماكان ان يتم الا بجهود ملاك المختبر الذين كانوا يعملون برغم كل الظروف والحظر الذي مرّ خلال الأشهر الماضية في عام 2020 بسبب تفشي فايروس كورونا فكل الشكر والتقدير على الجهود المبذوله لجميع كادر مختبر الزراعة النسيجية.

معلومات عن شجرة الموز

ويندرج الموز فى الأصل تحت مسمي الأعشاب ، لغياب الساق الخشبية لنبتة الموز حيث إن ساقها تتألف من عدة أوراق صلبة ملتفه حول بعضها البعض فى مجموعة واحده حتى تستطيع حمل الأفرع الورقية الطويلة والثمار الثقيلة ، وهو من المزروعات الرئيسة التى تزرع بكثرة فى العديد من الدول الاستوائية ويعد مصدر الدخل الرئيس لهم وينتمي إلى عائلة النباتات ذات الفلقة الواحده المعمرة وتنضج نبتة الموز بعد مرور 10 أشهر أو 15 شهرا من بدء التزهير فتأخذ النبتة شكل كأس ثم تنمو لتصل إلى مرحلة الكف وتشبه الخرطوم وبعد فترة تتحول العناقيد إلى ثمرة الموز التى تتكون فوق بعضها البعض فى صفوف مترتبه، وبعد مرور سنه يقطع ثم يخزن فى مستودعات حتى يتحول إلى اللون الأخضر ثم إلى اللون الأصفر مع مرور الوقت وتحتاج شجرة الموز إلى تربة خصبة وخالية من الديدان الثعبانية لكي تستطيع النمو، فيجب على المزارع أن يروي الأرض جيداً ويمدها بالسميد والاعتناء بها جيداً.

استمرار حملة مكافحة أمراض النخيل في البصرة

وأكد تواصل مديرية زراعة البصرة بحملة مجانية لمكافحة أمراض النخيل في عموم المحافظة باستخدام مبيدات من مناشىء عالمية معتمدة لدى وزارة الزراعة داعيا الفلاحين إلى مراجعة الشعب الزراعية لتسلم المبيدات مجانا بعد إجراء الكشف وأن ملاكاتنا المختصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية المنتشرة بعموم المحافظة تواصل حملتها المجانية لمكافحة أمراض النخيل والتي تشمل تعفن النورات الزهرية ( خياس طلع النخيل ) و لفحة الجريد حيث أسفرت الحملة بمكافحة مئات الدونمات.

ودعا مدير الزراعة الفلاحين والمزارعين إلى مراجعة الشعب الزراعية لإجراء الكشف الموقعي على بساتينهم وتجهيزها بالمبيدات المطلوبة ، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة حتى نفاذ كمية المبيدات المجهزة من دائرة وقاية المزروعات .

زيادة إنتاج محصول الطماطم في مزارع اللحيس

وأعلنت مديرية زراعة البصرة ومن خلال مسؤول مركز التسويق ( العلوة ) حسن علي ناصر ان الكمية المسوقة لمحصول الطماطم بلغت (١٣٩٥) طنا وبسعر (٥٠٠٠_١١٠٠٠) للصندوق الواحد في قضاء الزبير نظرا للدعم المتواصل لوزارة الزراعة للفلاحين و المزارعين من خلال تزويدهم بالأسمدة ، وتقديم الارشادات اللازمة لنشر طرق الزراعة الحديثة إضافة إلى مكافحة الآفات والحشرات بحملات مكافحة مجانية التي يقوم بها قسم وقاية المزروعات و توزيع المبيدات بشكل مستمر على أصحاب المزارع والبساتين إضافة إلى قرار غلق المنافذ الحدودية ومنع الاستيراد وحماية المنتج المحلي أدى إلى زيادة المساحات المزروعة لمحصول الطماطم في المحافظة.

وصول المحافظة الى الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم

من جانب آخر أعلن معاون مدير زراعة البصرة هادي حسين قاسم عن زيادة إنتاج محصول الطماطم في المحافظة ووصول المحافظة الى الاكتفاء الذاتي حيث بلغت كمية الإنتاج (1010) اطنان وذلك لزيادة المساحات المزروعة لمحصول الطماطم بواقع (20165) دونما ، كما بين استمرار مديرية زراعة البصرة بحملة مكافحة أمراض النخيل .

وكما أكد على زيادة المساحات المزروعة لمحصول الحنطة بواقع (32878 )دونما للموسم الزراعي نظرا لدعم وزارة الزراعة من حيث الأسمدة والبذور والمبيدات إضافة إلى تنظيم الدورات الإرشادية لنشر طرق الزراعة الحديثة .