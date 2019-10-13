خسمة رياضيين يمثلون قوس وسهم البارالمبية في بطولة تايلند

بغداد ـ حسين الشمري:

يغادرنا يوم الخميس المقبل وفد منتخبنا بالقوس والسهم في الجنة البارالمبية متوجها إلى العاصمة التايلندية بانكوك للمشاركة في بطولة تايلند الدولية التأهيلية إلى بارالمبياد طوكيو 2020، والبطولة الدولية تبدأ في المدة من 19 ولغاية 26 شهر تشرين الأول الجاري، ويسبق البطولة بيوم واحد اجراء التصنيف الطبي والوظيفي للاعبين واللاعبات.

وقال الامين العام للجنة البارالمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم، كوثر حسين، سيشارك منتخبنا بالقوس والسهم في بطولة تايلند الدولية التي تعد واحدة من اهم المشاركات ضمن منهاجنا السنوي للعام الحالي حيث سيشارم فيها خيرة منتخبات العالم من القارات السبع كونها تأهيلية إلى بارالمبياد طوكيو 2020.

واضافت حسين ان الوفد العراقي سيتألف من المتحدثة رئيسة للوفد وجواد كاظم مدربا وخمسة رياضيين هم زمن حسين وسارة حيال، وعباس فاضل وسليمان فياض ومنتظر كريم، اضافة الى الدكتور حسام حسين مصنفا.

وقالت ان طموحاتنا كبيرة جدا بتحقيق نتائج جيدة بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اللجنة البارالمبية وفي مقدمتها الجانب المالي الا ان طموحات رياضيينا اكبر من التحيدات والصعوبات.

واختتمت رئيسة الوفد حديثها بالقول: نتطلع إلى تحقيق نتائج ايجابية تؤهلنا إلى بارالمبياد اليابان وهو هدفنا المنشود الذي نسعى إليه من خلال ثقتنا الكبيرة برياضيينا الذين سيكتبون صفحة جديدة في سجلات الإنجاز البارالمبي العراقي في المحافل العالمية.