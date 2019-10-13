الوطني يواصل تدريباته لمواجهة كمبوديا غداً

ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المزدوجة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في كمبوديا للمواجهة التي ستجمع امام الفريق المضيف يوم غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023.وتمكن المنتخب العراقي من الفوز على هونج كونج (2 ـ 0) في البصرة بالجولة الثانية، وبرغم الأداء الضعيف للفريق إلا أنه خرج من المباراة بـ3 نقاط.

واستجابت الحكومة العراقية لطلب اتحاد الكرة بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب من مطار البصرة بعد انتهاء مباراة هونج كونج إلى كمبوديا بشكل مباشر من أجل تجنيب اللاعبين إرهاق السفر.

وبات المنتخب مطالبا بتحقيق نتيجة طيبة في المباراة المرتقبة بعد هذا الاهتمام من الحكومة العراق، واصبح المدرب السلوفيني كاتانيتش مطالبا بدراسة متأنية لخياراته بعد الأداء الهزيل للفريق في المباراة الماضية أمام هونج كونج.وطالب الكثيرون كاتانيتش بتغيير طريقه لعبه مع المنتخبات المغمورة، والاعتماد على الأسلوب الهجومي، دون الاعتماد على مهاجم واحد.

وبرغم عاصفة الانتقادات للمنتخب بعد مباراة هونج كونج، إلا أن المدرب مازال يتمتع بهدوء كبير.. وأوضح أن الفريق حقق انتصارا بنتيجة مرضية، وطالب كاتانيتش الجماهير العراقية بمزيد من الدعم والمساندة.

ففي المباراة الماضية رغم أنها الأولى دوليا للعراق بعد رفع الحظر لكن الجمهور لم يكن مساندا للاعبين بجميع الأوقات.منتخب كمبوديا سيدخل مباراة العراق وفي جعبته خسارة مذلة أمام إيران بنتيجة 14 ـ 0.

وبعد جولتين من التصفيات لم يقدم منتخب كمبوديا أي مؤشرات تدلل على أنه فريق منافس قادر على مواجهة المنتخب العراقي.. بعد الخسارة الكبيرة لمنتخب كمبوديا أمام إيران في طهران سيتحتم على الفريق العربي استثمار الفرص السانحة وعدم منح المنافس فرصة قتل الوقت.

من جانبه، أوضح باسل كوركيس، المدير الإداري لمنتخبنا الوطني ، أن الفريق يواصل تدريباته للمواجهة المرتقبة أمام منتخب كمبوديا، غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال كوركيس في تصريحات صحفية إن المنتخب الوطني جاهز تمامًا للمباراة لكن ما يقلقنا فقط أرضية الملعب الذي سيحتضن المباراة بين المنتخبين كونها من العشب الصناعي والتي تؤثر بشكل كبير على الجوانب المهارية وصعوبة تقدير الكرة في الأرضية الصلبة.

وأوضح أن ذلك لم يضعف من عزيمتنا حيث واجه منتخبنا ظروفًا أكثر تعقيدًا وتمكنا من تجاوزها وسنركز على النقاط الثلاث من المواجهة لأنها ستضع منتخبنا ضمن المنتخبات المنافسة على بطاقة المجموعة وبالتالي أهمية المباراة واضحة للجميع وعلينا أن نخرج من اللقاء بالنقاط الثلاث.

وأشار إلى أن الرحلة الجوية برغم أنها استغرقت وقتًا طويلًا قارب 11 ساعة لكنها لم تكن مرهقة كون الفريق غادر على متن طائرة خاصة، مخصصة من الخطوط الجوية العراقية وهذا ما سهل المهمة على منتخبنا واختصر الجهد على منتخبنا حيث تمكنا من خوض مران في أول يوم وصولنا إلى كمبوديا.

يشار إلى أن مباراة العراق وكمبوديا ستقام في العاصمة الكمبودية «بنوم بنه»، يوم غدٍ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت بغداد.