6 لقاءات تؤهل كرة العدالة لدوري بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل فريق نادي العدالة بكرة القدم تحضيراته للمشاركة في دوري أندية الدرجة الاولى لمجموعة بغداد الاولى، فقد لعب الفريق مباريات ودية اسهمت في رفع درجة جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا باشراف مدربه الجديد عادل عجر الذي سبق ان قاد فريقي الحسين وعفك في دوري الدرجة الممتازة والتأهيلي.

اذ تمكن فريق العدالة من الفوز الفوز على فريق رديف الطلبة بثلاثية بيضاء، ثم على فريق شباب العدل بهدف من دون رد، وتغلب على فريق السياحة ايضا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في حين خسر بهدف امام الزوراء، وينتظر الفريق ان يلعب مباراتين وديتين امام فريقي حيفا والخالص من محافظة ديالى.

وفريق العدالة، يقوده المدرب عادل عجر، وحيدر موحي مدربا مساعدا ، ومدرب حراس المرمى عادل جمعة ومدرب اللياقة البدنية مالك شلش، ومشرف الفريق جبار شاوي، سيلعب بضمن المجموعة الاولى التي تضم إلى جانبه، أندية، الجيش والتاجي والاتصالات والمصلحة والمرور.