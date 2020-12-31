نسبة الانتحار بين الرجال في الاقليم تفوق مثيلتها عند النساء بثلاثة اضعاف

الازمة الاقتصادية والعنف الاسري من بين الاسباب

السليمانية – عباس كاريزي:

وفقا لاحصاء اجرته المديرية العامة لمحاربة العنف ضد النساء فان نسبة قتلى الرجال في الاقليم تفوق مثيلتها بين النساء للاشهر التسعة الاخيرة من عام 2020 الحالي.

واعلنت المديرية عن تسجيل اربعة حالات قتل لنساء وقيام 18 اخريات بالانتحار، فيما سجلت مقتل خمسة رجال، واقدام 53 رجل على الانتحار.

سكرتير اتحاد الرجال في الاقليم برهان علي اشار في حديث للصباح الجديد، الى ان اوضاع الرجال في الاقليم سيئة للغاية ما يدفع ببعضهم الى التفكير بالانتحار وانهاء حياتهم.

واوضح علي، ان هناك العديد من الحملات والنشاطات والفعاليات التي تعنى بالحد من العنف ضد النساء والحفاظ على حقوقهن، الا انه بالمقابل لا توجد نشاطات موازية لتلك لضمان حقوق الرجال، ومنع استمرار حالات التعنيف الاسري التي يتعرضون لها باستمرار، ورغم قتل عدد منهم وقيام العشرات على الانتحار الا ان المنظمات والجهات المعنية لا تعير اهتماما لما يعانيه الرجال في الاقليم من مشاكل وضغوطات نفسية.

ولفت علي الى، ان اتحاد الرجال سجل خلال الاشهر التسعة من العام الحالي 519 شكوى لحالات عنف مورست ضد الرجال من قبل النساء في مختلف مناطق الاقليم، وتابع قائلاً: “دون شك الارقام اكبر من ذلك بكثير، الا انه نتيجة للعادات والتقاليد الاجتماعية فانه كثير من الرجال المعنفون لايقصدون اتحاد الرجال لتسجيل شكوى ضد من يعنفهم”.

واضاف، ان الاتحاد سجل خمس حالات قتل ضد الرجال من قبل النساء بالتنسيق مع اشخاص اخرين، كاشفاً عن انتحار 54 رجلاً اخرين نظرا للاوضاع المعيشية والاجتماعية السيئة.