دراسات في الحمل وعلاج العقم وتاثير كورونا على الأم الحامل والطفل بعد الولادة

باحثات في كلية الطب بجامعة البصرة

المدرّسة عواطف راضي

البصرة – سعدي السند :

تجسيدا لشعارها ( كلية الطب بجامعة البصرة في خدمة المجتمع ) تتواصل في عدد من أقسام الكلية حوارات وحلقات نقاشية وندوات في عدد من الدراسات التي أعدّت من قبل عدد من طالبات الكلية في مجالات تهتم بالشأن الطبي وتسليط الضوء على الأعراض والعلاجات وطرق الشفاء لعدد من الأمراض بحضور عدد من الأطباء الأختصاص للخروج بنتائج تخدم المجتمع .

وزن الحامل وطول عنق الرحم

فقد ناقش بحث في كلية الطب بجامعة البصرة العلاقة بين طول عنق الرحم ووزن الحامل ، ويهدف البحث الذي قدمته الطالبة نور ابراهيم عبد الرسول الى ايجاد العلاقة بين وزن الحامل وطول عنق الرحم وايجاد الخطورة بينهم.

واستنتج البحث بانه لاتوجد علاقة وثيقة بين وزن جسم الحامل وعنق الرحم دور فيتامين دي في علاج

حالات العقم المتعلقة بالرجال ، كما ناقش بحث في الكلية مستوى فيتامين دي بين الرجال العقيمين في مدينة البصرة .

ويهدف البحث الذي قدمته الطالبة وركاء مارد الى توضيح دور فيتامين دي في علاج حالات العقم المتعلقة بالرجال ، واستنتج البحث ان فيتامين دي له دور فعال في علاج العقم عند الرجال ونقصه له دور واضح عند الرجال العقيمين.

واوصى البحث بضرورة معالجة نقص فيتامين دي عند الرجال العقيمين العلاقة بين التليّف الرحمي والدهون المشبعة وغير المشبعة .

ناقش ايضا بحث في كلية الطب جامعة البصرة العلاقة بين التليف الرحمي والدهون المشبعة وغير المشبعة.

ويهدف البحث الذي قدمته الطالبة زمن سامي شلال الى ايجاد العلاقة بين الدهون المشبعة وغير المشبعة ( الدهون الثلاثية ) والتليف الرحمي.

واستنتج البحث ان الكوليسترول يزداد في النساء اللاتي يعانين من التليف الرحمي ، واوصى البحث بضرورة ايجاد علاج لتقليل الكوليسترول في الدم وتأثيره في معالجة التليف الرحمي.

تاثير كورونا على الأم الحامل والطفل بعد الولادة

كما جرت مناقشة بحث عن تأثير جائحة كورونا على الأم الحامل والطفل بعد الولادة ، و يهدف البحث الذي قدمته الطالبة علا حسن راضي الى بيان تأثير جائحة كورونا على الأم الحامل والجنين حين وبعد الولادة.

واستنتج البحث ان الحوامل اكثر عرضة للأصابة بالفايروس واكثر خطورة على حياتها من حيث شدة الاصابة والاضرار ، واوصى البحث بضرورة دراسة تأثير الفايروس على شريحة حوامل اكبر مع توثيق النتائج والتأثير على الأم الحامل والطفل بعد الولادة

الولادة المبكرة والتهاب المجاري البولية

وناقش بحث في الكلية العلاقة بين الولادة المبكرة والتهاب المجاري البولية ويهدف البحث الذي قدمته الطالبة ايمان صادق عبدالله الى اثبات العلاقة بين الولادة المبكرة والتهاب المجاري البولية. واستنتج البحث ان هناك علاقة وثيقة بين الولادة المبكرة والتهاب المجاري البولية.

تأثيرات الادوية اثناء المخاض ونتائج الحمل

وناقش بحث مقارنة تسكين البيثيدين والترامادول اثناء المخاض ونتائج الحمل ، ويهدف البحث الذي قدمته الطالبة علا صباح رمضان الى تقييم ومقارنة فعالية الاعطاء العضلي لمادة البيثيدين والترامادول على مدة المخاض وتأثير المسكن للألم.

واستنتج البحث ان كلا المادتين توفران تأثير مسكن معتدل المادة الاولى من المخاض وان مادة الترامادول فعالة وامنة حيث وجد انها تقصر من حدة المخاض وتسبب تأثيرات جانبية قليلة على الحوامل مقارنة مع مادة البيثيدين في تخفيف آلام الولادة خاصة في المرحلة الثانية من الولادة.

تحضيرات لمؤتمر الدراسات العليا

وعقدت كلية الطب في جامعة البصرة اجتماعاً يضم عضوي اللجنة التحضيرية معاون عميد كلية الطب للشؤون العلمية الدكتور مرتضى محمد صالح المسافر والدكتورة زينة من كلية علوم الحياة لمناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر الدراسات العليا PGR Conference الذي يعتبر من اول المؤتمرات من هذا

النوع في الجامعة وبالتعاون مع college King’s متمثلة بالدكتور منذر الكاظمي وتم وضع الوقت الزمني لتنفيذ خطة العمل المستقبلية .

ورشة عمل عن google

واقام فرع علم وظائف الاعضاء ( الفسلجة ) في كلية الطب جامعة البصرة وبالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات ضمن برنامج الورش الالكترونية التي يقيمها الفرع ورشة عمل بعنوان تطبيقات گوگل التعليمية google apps education من قبل المدرس عواطف راضي عبود. تناولت الورشة الموضوعات التالية : گوگل درايف google drive وادارة وانشاء الصفوف الالكترونية google class room اضافة الى تصميم نماذج سجلات الحضور للطلبة وربط الصف الالكتروني في المحاضرة التفاعلية بگوگل ميت google meet مع الطلبة وتم مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه التدريسيين عند استخدام هذه التطبيقات وكيفية معالجتها