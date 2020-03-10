اردوغان والاتحاد الاوروبي الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير مارس 10th, 2020 التعليقات على اردوغان والاتحاد الاوروبي مغلقة 125 views ماتبقى من اليمين!! وزير الموارد المائية يفتتح مشروع ناظم «ابو صخير» الاروائي في النجف نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة سائرون والفتح: الوضع السياسي بات اكثر تعقيدا والتوافق على رئيس الوزراء الجديد ليس هيناً مارس 11th, 2020 نائب: الأسماء التي سبق طرحها لمنصب رئيس الوزراء يعاد تداولها الآن مارس 11th, 2020 السوداني يستنكر اغتيال ناشطين في ميسان: هذه العمليات تهد ركنا من الديمقراطية مارس 11th, 2020 نائب: اللجنة المشكلة لاختيار مرشح رئاسة الوزراء ستحسم عملها قبل نهاية المدة الدستورية مارس 11th, 2020 وول ستريت جورنال: تهديدات ايران تتراجع وعديد القوات الأميركية ينخفض في المنطقة مارس 11th, 2020 لطيف رشيد: العراق يحتاج الى تشريعات تضمن حماية البيئة والصحة والمياه مارس 11th, 2020 الزراعة تطمئن المواطنين بشأن وفرة المنتجات مارس 11th, 2020 كل عام وانتِ حكاية جميلة لاتنتهي الا مع بداية اجمل مارس 11th, 2020 تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 مارس 11th, 2020 التعليقات مغلقة