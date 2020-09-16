هيئة الاعلام والاتصالات متواطئة مع شركات الهاتف النقال لصالح مافيات سياسية

عضو لجنة الاعلام النائب علاء الربيعي:



بغداد – الصباح الجديد:

كشف النائب عن تحالف سائرون وعضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي، امس الاربعاء، عن وثيقة تظهر قيام رئيس الجهاز التنفيذي الحالي بتوصيته تمديد عقود النقال لتعويض الشركات عن حقبة “داعش”، على الرغم من انها كانت قد حصلت على التعويض سابقا.

وقال الربيعي في بيان ارفقت معه وثيقة بهذا الشأن، إن “هذا الامر خطير وتسبب بفقدان عشرات المليارات من حقوق أبناء الشعب لصالح شركات الهاتف النقال”، مضيفاً أن “الوثيقة موقعة من صفاء الدين ربيع مدير الجهاز التنفيذي السابق لهيئة الاعلام والاتصالات تفيد بقيام هيئته بتعويض لمدة ثلاث سنوات لشركات الهاتف النقال عن حقبة داعش واحتلالها لعدد من المحافظات العراقية”.

وبين الربيعي أن “الوثيقة كشفت ان احدى هذه الشركات قدمت طلباً لتمديد عملها تعويضا عن خسائرها ايام حرب داعش وكان الرد حاسما بالرفض لان هذه الشركات اصلا قد تم تعويضها بمجموعة من الاجراءات كشفتها الوثيقة، لكن رئيس الجهاز التنفيذي الحالي قدم مقترحاً لمجلس الوزراء لتعويض هذه الشركات عن فترة حرب داعش بثلاث سنوات اضافية لمدة عقدها المتفق عليه”.

وأوضح أن هذه الوثيقة “كشفت أمراً في غاية الخطورة وهو ان هذه الشركات تم تعويضها اصلا سابقاً، مستغربا بعد كل هذه المخالفات يصار الى تجديد رخصة هذه الشركات مما يؤكد ان هنالك شخصيات وأطراف وأحزاب مستفيدة من عملية التجديد.