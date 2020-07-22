مناسك الحج تبدأ في 29 يوليو بأعداد محدودة

أعداد حجاج هذا العام قد يرتفع إلى عشرة آلاف

متابعة الصباح الجديد :

أعلنت السعودية أن مناسك الحج التي تقرّر أن تقام بأعداد محدودة جدا هذا العام على خلفية خطر قد يشكله فيروس كورونا المستجد على صحة ضيوف الرحمان وضمن إجراءات منع انتشاره، ستبدأ في 29 يوليو/تموز، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية.

وقالت المحكمة العليا في البيان إنّ الأربعاء هو الأول من شهر ذي الحجة بحسب التقويم الإسلامي والوقوف بعرفة سيكون الخميس 30 يوليو/تموز، ما يعني أن الحج سينطلق في اليوم السابق أي الأربعاء 29 يوليو/تموز.

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم السماح لنحو ألف شخص فقط بأداء الحج هذا العام وذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا، في تقليص كبير لعدد الحجاج مقارنة بالعام الماضي الذي أدى خلاله نحو 2.5 مليون شخص مناسك الحج.لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنّ الأعداد قد ترتفع لتصل إلى نحو عشرة آلاف.

وقالت وزارة الحج والعمرة إن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70 بالمئة من إجمالي حجاج هذا العام ونسبة السعوديين 30 بالمئة فقط.

وستكون الأولوية بين المقيمين الأجانب “لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة ولمن لديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل ممن تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة”.

أمّا السعوديون فسيقتصرون على “الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد”.

والحج هو أحد الأركان الأساسية للإسلام، لكنه يشكّل بؤرة رئيسية محتملة لانتشار العدوى لأن ملايين الحجاج من حول العالم يتدفّقون على المواقع الدينية المزدحمة في مدينة مكة المكرّمة لأداء المناسك.

وسجّلت السعودية أكثر من 253 ألف إصابة بالفيروس بينها 2523 وفاة وهو المعدل الأعلى في الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء اطلع على جهود واستعدادات الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام 1441هـجري وخططها التنفيذية الأمنية والخدمية لتوفير أقصى معدلات السلامة والأمان لحجاج بيت الله الحرام لأداء الشعائر.