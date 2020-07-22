اريج علي.. تهدف لإنجاز جديد في بطولتي أوروبا والعرب بالكيكو شنكاي

بغداد ـ الصباح الجديد:

بدأت اللاعبة اريج علي مواليد 1998 مسيرتها حارسا للمرمى في فرق التربيات وفي العام 2009 حصلت على جائزة الافضل بين الشباك، قبل ان تتوجه نحو الفنون القتالية لتختار الانضمام إلى اسرة رياضة الكيكو شنكاي، وبرغم ان أريج تركت قاعات اللعب لمرات عدة وابتعدت بسبب قلة الدعم للرياضة النسوية منها غياب البطولات الدولية وعدم وجود الدعم المالي، لكنها عادت إلى التدريبات، فقررت المشاركة في بطولة باكو الدولية في شهر شباط من العام الحالي.

وتمكنت اريج علي من خطف الوسام الفضي في بطولة باكو في إنجاز مهم لرياضة الكيكو شنكاي العراقية بعد تفوقها على العديد من المنافسات في النزالات التي قدمت فيها اللاعبة اريج مستويات فنية متقدمة.. تقول اللاعبة انها تستعد بثقة كبيرة للمشاركة في بطولتي أوروبا والعرب المقبلتين، سيما بعد نجاحها في بطولة باكو الدولية والفوز بالوسام الفضي، الذي عدته اللاعبة بإنه إنجاز مهم أتي بعد فترة تدريب لمدة اسبوعين فقط، يجب ان تحافظ عليه وتعضده في المشاركات المقبلة.

وتضيف انها تتدرب وفقا لجدول خاص يراعي فترة الحظر الصحي بسبب فايروس كورونا المستجد، اذا تؤدي تدريبات منفردة الهدف منها رفع درجة الجاهزية التامة للمشاركة في البطولات المقبلة سعيا لتاكيد جدارة الرياضة النسوية القتالية في المحافل الخارجية، حيث يتوقع ان تشهد البطولات المقبلة مشاركة واسعة لنجمات القارة الأوروبية والمنتخبات العربية .

وكشفت اللاعبة اريج علي انهها، إلى جانب استعدادها في رياضة الكيكو شنكاي، فهي لاعبة بناء اجسام فئة كلاسيك ويشرف على تدريبها الكابتن هيثم هاشم، في حين اكدت ان طموحها الفوز بأوسمة النجاح والتفوق في البطولات المقبلة واعتلاء منصات التتويج، إضافة إلى انشاء منظمة تخص عالم الحيوان لكونها مدربة كلاب شرسة وفصائل السامويد المستوردة.