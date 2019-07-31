النقل ترسل وجبة من طواقم الخطوط العراقية الى مركز تدريبي لتطوير قدراتهم

اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الملاحة الجوية عبر تطبيق تقنية ( MODE S)

بغداد _ الصباح الجديد :

بهدف رفع قابليات ومهارت ملاكات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اعلنت وزارة النقل ارسال عدد من طواقم الشركة ( الطيارين والمضيفين ) الى مركز (THY) في اسطنبول لتدريبهم على حالات الطوارئ داخل الطائرة .

واوضحت ادارة الشركة ان منهاج الدورة يشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية للطواقم على معدات الطوارئ وكيفية استعمالها والطرق الصحيحة لاخلاء المسافرين عند الحوادث وكذلك تدريبهم على التعامل مع المواد الخطرة وادارة الموارد البشرية فضلاً عن تعزيز روح الفريق الواحد .

وتعد هذه الدورة من الدورات المهمة والمعتمدة عالمياً سيما وان منهاج الدورة وجدول اعمالها يشمل ايضاً توفير جميع المعدات والتجهيزات والمشبهات الارضية للتدريب .

على صعيد متصل أعلن وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي عن تطبيق تقنية رادار ( MODES) الحديثة والمتطورة في الملاحة الجوية التي تسهم في تسهيل عمل المراقب الجوي من خلال حصوله على معلومات اكثر دقة تساعده في السيطرة على الفضاء الجوي العراقي .

واوضح الوزير ان الشركة قامت بهذه الخطوة المهمة لتسهم في تخفيف العبء عن المراقب الجوي من خلال حصوله على معلومات دقيقة ومفصلة عن الطائرات من دون الرجوع الى الطيار تمكنه من العمل بمساحة اكبر وحرية اكثر إضافة الى اختزال عامل الوقت والزمن لادارة الحركة الجوية العراقية بانسيابية عالية.

وبين الوزير ان هذه التقنية لها خاصية مميزة تتضمن حصول المراقب الجوي على معلومات إضافية للطائرات العابرة للاجواء العراقية تساعده في السيطرة على زخم الحركة الجوية وتعزز مكانته الملاحية كونه ممرا جويا آمنا لدى العملاء والشركاء .

يذكر ان شركة الملاحة الجوية أسست حديثاً واثبتت خلال فترة قياسية نجاحها ورفعت اسم العراق في المحافل العالمية من خلال تنظيم ممرات ملاحية جوية في الاجواء العراقيه وتقديم افضل الخدمات للطائرات العابرة القادمة والهابطة بعد تحقيق النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية الامر الذي مكنها من حصد المركز الثالث عالميا .

الى ذلك اعلنت ادارة الشركة عن افتتاحها مكتبا خاصا بالشحن الجوي في مبنى حجز السعدون المركزي وسط العاصمة بغداد ،

واوضحت الشركة ان افتتاح المكتب يهدف الى تسهيل الحركة التجارية لجميع فئات المجتمع والقطاعات العامة والخاصة سيما وان الاجراءات التي ستتبع ستشمل استقبال الشحنات بأنواعها المختلفة في المكتب الجديد واستكمال الاجراءات الاصولية ومن ثم نقلها عن طريق قرية الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي الى المطارت المحلية والاقليمية والدولية .

وبينت الشركة ان المكتب الجديد باشر فعلياً بمهامه لاستقبال الشحنات الصادرة حيث يتم التعامل معها على وفق المتطلبات القياسية الدولية الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي (IATA) والتي تشمل ايضاً فصل وكالات الشحن عن وكالات المسافرين لتفعيل هذا الجانب في المحطات الخارجية .

من جانب اخر اعلن الوزير عن التطور الملموس الذي شهدته أرصفة ميناء المعقل خلال شهر تموز من خلال استقبال السفن التجارية متعددة البضاعة وكذلك تفريغ الحمولات في الساحات المخصصة بانسيابية عالية .

واكد الوزير حرصه على ان يكون الميناء ضمن اهتمامات الوزارة وتشغيله وتهيئته لاستقبال العديد من السفن خلال الفترة المقبلة كونه ميناء مهما وجاذبا للتجار والشركات وذا موقع متميز .

يذكر أن الموانئ تعاقدت مع شركة تركية لإنشاء ميزان جسري متنقل بمواصفات عالمية لتشييده على ارض الميناء لتدقيق وتسهيل خروج البضائع بانسيابية عالية .