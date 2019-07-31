استئناف العمل في مشروع انشاء جسر علي الغربي ومقترباته في ميسان

دائرة الطرق والجسور

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت دائرة الطرق والجسور استئناف العمل في مشروع انشاء جسر علي الغربي ومقترباته بعد توقف المشروع نتيجة الأزمة المالية ومحاربة الأرهاب .

ويتألف المشروع من جسر كونكريتي بطول 384 مترا ويتكـون من 12 فضاء (8 منها بطول 36 مترا و 4 الأخرى بطول 24 مترا ) وبعرض 8 امتار لممر السيارات ومماشي بعرض 3 امتار للجانبين ، اما المقتربات بطول 600 متر .

ويتضمن العمل اعمال التبليط والكربستون والسياج الوقائي والمانهولات والصبغ والتخطيط ونصب الاعمدة الكهربائية مع تثبيت مفاصل التمدد واعمال التخطيط والعلامات المرورية ، ويربط المشروع شطري مدينة علي الغربي على جانبي نهر دجلة ويعد بديلا للجسر الحديدي القديم لمحدود ية تحمله الاوزان مما تضطر مركبات الحمل الى قطع مسافات كبيرة لعبور النهر.

وقد احيل المشروع الى شركة انوار سورى عام 2012 وانجزت مراحل وصلت نسبة الانجاز فية الى 84 % وبأشراف مديرية طرق وجسور ميسان احدى مديريات دائرة الطرق والجسور وينفذ الجسر بكلفة قدرها ( 9) مليارات و905 ملايين دينار .