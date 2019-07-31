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ديوان الرقابة المالية الاتحادي يشارك في اجتماع اقليمي

شؤون عراقية
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بغداد _ الصباح الجديد :
ترأس الدكتور صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفداً لحضور الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس مديري المنظمة الاسيوية لهيئات الرقابة العليا «الاسوساي» الذي عقد في دولة الكويت موخراً. والقى رئيس الديوان كلمة عقب توقيع الاتفاقية اشار فيها الى طموح الاجهزة الرقابية العليا في الشراكة وتحقيق الاستدامة والتواصل فيما بينها عبر تنفيذ فعاليات وبرامج مختلفة لمواجهة التحديات التي تعرقل العمل الرقابي ، مؤكداً اهمية اعداد التقارير الرقابية على وفق المعاييرالدولية. واسفر الاجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الارابوساي» والمنظمة الاسيوية لهيئات الرقابة المالية العليا «الاسوساي «.يذكران الديوان سيقوم بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع العديد من الاجهزة الرقابية الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون فيما بينها.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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