ديوان الرقابة المالية الاتحادي يشارك في اجتماع اقليمي

بغداد _ الصباح الجديد :

ترأس الدكتور صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفداً لحضور الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس مديري المنظمة الاسيوية لهيئات الرقابة العليا «الاسوساي» الذي عقد في دولة الكويت موخراً. والقى رئيس الديوان كلمة عقب توقيع الاتفاقية اشار فيها الى طموح الاجهزة الرقابية العليا في الشراكة وتحقيق الاستدامة والتواصل فيما بينها عبر تنفيذ فعاليات وبرامج مختلفة لمواجهة التحديات التي تعرقل العمل الرقابي ، مؤكداً اهمية اعداد التقارير الرقابية على وفق المعاييرالدولية. واسفر الاجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الارابوساي» والمنظمة الاسيوية لهيئات الرقابة المالية العليا «الاسوساي «.يذكران الديوان سيقوم بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع العديد من الاجهزة الرقابية الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون فيما بينها.