التجارة تؤكد آليات فحص الرز اصولية ولم تسجل اي ملاحظة في جميع المحافظات

ردا على ما أوردته بعض المواقع من اتهام للوزارة باستيراد رز فاسد

بغداد _ الصباح الجديد :

اكدت وزارة التجارة في ردها على ما أوردته بعض المواقع من اتهام للوزارة باستيراد رز فاسد ، خلو المادة من الإصابة الحشرية استنادا لاجراءات الفحص المختبري وشهادة المنشأ.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب نعيم المكصوصي إن «الكمية من الرز تم تجهيزها منذ فترة طويلة لجميع المحافظات ولم تكن هناك اي شكوى ولا اي مشكلة بالباخرة ولم ترد اي شكوى من الفروع بل، بالعكس الرز الارجنتيني من افضل المناشئ العالمية وهو حال الرز الاركواني والاميركي».

وأضاف المدير العام أن «ما نشر لم يحدد ما هي المشكلة بالعقد بالتحديد بل اعتمدت على مقطع نشر من قبل الرقابة التجارية بكركوك عندما زاروا وكيلا ووجدوا لديه كيسا من الرز فيه حشرات حية، علما ان الوكيل كان قد تسلم الكمية منذ فترة والكمية وصلت في الشهر الخامس وتم توزيعها لجميع المحافظات ولم تظهر اي مشكلة في الرز في اي محافظة».

وأكد المدير العام أن «الكمية مفحوصة من قبل شركة عالمية في ميناء التحميل وايضا تم فحصها في ميناء التفريغ في ام قصر قبل ان ترسو للتفريغ وتم فحص الكميات المحولة للمحافظات في جميع فروع الشركة ولم يتأثر اي شىء خلاف المواصفات المطلوبة وجميع الشهادات المختبرية موجودة ويمكن الاطلاع عليها».

وبين المدير العام أن «الحشرات وجدت لدى الوكيل فقط وليس في المخازن وهذا ليس من مسؤولية الوزارة، كون الكمية جهزت للوكيل قبل 15 يوما ولدينا تعليمات للوكلاء بأن اي كمية عندما يتسلمها الوكيل ويجدها تالفة يمكنه تبديلها بعد يوم أو يومين وليس بعد 15 يوما».

وتابع المكصوصي: «لقد تم إرسال وفد من الشركة إلى المخازن وتم فحص الخزين ولم يجدوا ما ورد في الفيديو وتم تنظيم محضر بخلو الرز من الاصابة» ، مبينا أن «ما ذكر من معلومات غير دقيقة واعتمد على معلومات غير صحيحة ، وأن المادة المجهزة سليمة وحسب المواصفات المطلوبة».

وتابع المدير العام «بتاريخ 13/7/2019 تم سحب نماذج عدد (8) من الرز المستورد الارجنتيني والوارد إلى الديوانية وكميتها 450 و1960 طنا والرصيد المتبقي 231 ، 780 طن حيث اظهرت نتائج الفحص خلو المادة من الإصابة الحشرية».

وأكد أن «نتائج تحليل نماذج الباخرة المحملة بالرز الارجنتيني ظهرت وبعد إجراء الفحص المختبري عليها من قبل منتسبي شعبة الاحياء المجهرية تبين ان النماذج العائدة للعنابر (5.4.3.2.1) مطابقة للمواصفات القياسية العراقية 2270/10 التعديل الرابع 2016 وضمن مواصفات العقد من الناحية المايكروبية وحسب الشهادات».

من جانب اخر اعلنت وزارة التجارة، ان لجانها الرقابية انهت جولاتها التفتيشية للاطلاع على عمل المطاحن وآليات الانتاج في 3 محافظات ، فيما اشارت الى انها اوقفت 26 مطحنة بسبب اصابة حشرية حية في خط الانتاج.

وقال مدير دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة علي زهير الجلبي في بيان نقله الناطق الرسمي للتجارة ان «اللجان الرقابية انهت جولاتها التفتيشية في محافظات نينوى واربيل ودهوك والتي جاءت بناءً على توجيهات الوزير بتوفير افضل انواع الطحين وضمن الشروط القياسية وحسب بنود العقد وكان باشرافنا كدائرة رقابة تجارية ومالية».

واضاف مدير الدائرة ان»اخر اعمال اللجنة كان بزيارة محافظة دهوك في اقليم كردستان العراق ، حيث تم زيارة (٩) مطاحن وتم ايقاف (٨) منها لوجود اصابة حشرية حية في خط الانتاج (سفاتر براين الطحن رفاعات الطحين) وايضا في جهاز التعبئة الاوتوماتيكي وكذلك مخالفات نوعية لشروط العقد».

واشار الى انه»بهذا تنتهي جولات اللجان في المحافظات الثلاث والتي استمرت لمدة (٥) ايام، بايقاف (٢٦) مطحنة للاسباب اعلاه»، مبينا ان»الجولات كانت بمساندة مدير عام تصنيع الحبوب من خلال توجيهاته بارتباط مدراء الفروع للعمل مع اللجنة الرقابية التي نترأسها وضمن فريق واحد».