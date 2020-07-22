همام طارق يستعد مع الإسماعيلي لأستئناف الدوري المصري ونصف نهائي الأندية العربية

بقيادة مديره الفني الفرنسي ديديه جوميز

متابعة الصباح الجديد:

يستعد النادي الإسماعيلي، بقيادة مديره الفني الفرنسي ديديه جوميز، لعودة الدوري الممتاز، واستئناف باقي مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية“.ويسعى الإسماعيلي لتحسين مركزه في الدوري واقتحام المربع الذهبي، كما يأمل الفريق بالتتويج العربي بعد بلوغه الدور نصف النهائي.. على الجانب الآخر، يواجه مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، العديد من الأزمات، وأبرزها التجديد لنجوم الفريق وتحديد مصير المدرب الفرنسي.. وفيما يلي يسلط التقرير التالي الضوء على طموحات وتحديات الدراويش:

أكد ديديه جوميز، على ثقته في مجموعة اللاعبين الحاليين، وتقديمهم مباريات جيدة خلال باقي مباريات الدوري الممتاز.. وأضاف جوميز في تصريحات خاصه لكووورة: “هدفي الشخصي هو التواجد ضمن المربع الذهبي، واللاعبين قادرون على تحقيق هذا الهدف“. وتابع المدرب الفرنسي: :النادي الإسماعيلي من أفضل الأنديه في مصر، ووضعه في جدول المسابقة لايليق باسمه وتاريخه“.ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 22 نقطة، جمعها من 18 لقاء، فاز (6) وتعادل (4) وخسر (8)، وسجل الفريق 16 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 21 هدفًا.

كما أكد ديديه جوميز، أن الأهم بالنسبة له استئناف بطولة كأس محمد السادس (البطولة العربية)، مشيرا إلى أن هدفه الأساسي تحقيق اللقب العربي؛ لإسعاد جماهير الإسماعيلي التي تساند الفريق دائما.ووصل الإسماعيلي إلى نصف نهائي البطولة العربية، وفاز الدراويش في لقاء الذهاب على الرجاء الرياضي المغربي بهدف نظيف، على استاد الإسماعيلية، لكن لم يحدد موعد لقاء الإياب حتى الآن.

يواجه مجلس الإسماعيلي عدة أزمات، وأهمها العروض التي تلقاها نجوم الفريق، عن طريق وكلاء اللاعبين مثل باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي والعراقي همام طارق.. ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلي لإقناع هؤلاء اللاعبين بالتركيز في باقي مباريات هذا الموسم محليا وعربيا، وعدم الالتفات لأحاديث وكلاء اللاعبين.كما يواجه مسؤولو الإسماعيلي، أزمة أخرى وهي تمديد عقود بعض نجوم الفريق، مثل التونسي فخر الدين بن يوسف الذي ينتهى عقده بنهاية الموسم، والثنائي محمد الشامي وعماد حمدي، علمًا بأنهم أجلوا تمديد عقودهم، نظرا لإمتلاكهم عروض محليه وعربية.

ويواجه ديديه جوميز، ضغوطا كبيرة بعد الأخبار المسربة من داخل مجلس الدراويش، بالاستغناء عن خدماته حال الخروج من البطولة العربية، وهو الأمر الذي علق عليه المدرب الفرنسي قائلا: “مجلس الإسماعيلي لم يتحدث معي في هذا الشأن، ولكن تصل لي هذه الأنباء عن طريق المواقع”.

من جانب اخر، استعجل نادي الزمالك المصري عودة نجميه المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، للانضمام إلى تحضيرات الفريق الأبيض للدوري المحلي، دوري أبطال إفريقيا.

وأرسل الزمالك خطابًا رسمياً للسلطات المغربية ناشدهم فيه التعاون بشأن تسهيل عودة اللاعبين إلى القاهرة.وسافر ابن شرقي وأوناجم إلى المغرب بعد توقف النشاط الرياضي في مصر، بسبب فيروس كورونا.ويستعد الزمالك لاستكمال الدوري المصري بداية من يوم 6 آب المقبل.وقال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات لموقع ناديه إن الثنائي تأخر في الحضور لعدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر.

وأكد: “جاري البحث عن طريقة لسفر اللاعبين إلى إحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر وأقربها تونس“.وأوضح أن اعتذار الكاميرون عن استضافة ما تبقى من مباريات دوري أبطال إفريقيا لم يؤثر على استعدادات الزمالك لمواجهة الرجاء في دور الأربعة. وأشار إلى أن “الزمالك جاهز لخوض اللقاء في أي دولة عربية أو إفريقية وليس لدينا أي أزمة في هذا الأمر“.

وقال: “ما يهمنا هو الاستعداد الفني للمباراة وذلك يحدث حاليا، حيث نخوض معسكرا تدريبيا في منطقة برج العرب بالإسكندرية“.وأردف: “خضنا أول ودية ضد سموحة وفزنا بنتيجة 5-1 ، واطمأن المدير الفني بارتيس كارتيرون من خلالها على كل اللاعبين”.