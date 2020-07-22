بن ناصر يقود ميلان لاكتساح بولونيا بخماسية

في الدوري الإيطالي

روما ـ وكالات:

سجل الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب الوسط هدفه الأول في الكالتشيو، ليقود ميلان للفوز (5-1) على بولونيا في ستاد سان سيرو، أول أمس، ضمن الجولة 34 من المسابقة.. وهز ألكسيس سالميكرز الشباك لأول مرة مع ميلان أيضا، بينما جاءت باقي الأهداف عن طريق هاكان شالهان أوغلو وأنتي ريبيتش ودافيدي كالابريا بعد عرض رائع، وكان يمكن للفريق أن يفوز بفارق أكبر.. وأصبح رصيد ميلان 56 نقطة من 34 مباراة وعزز موقعه في المركز السادس، وهو آخر المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي، وواصل تسجيل هدفين أو أكثر في آخر 8 مباريات بالدوري منذ استئناف المسابقة.

وظهر بولونيا، صاحب المركز العاشر برصيد 43 نقطة، بشكل متواضع وصنع القليل من الفرص، لكنه أحرز هدفا قبل الاستراحة عن طريق المدافع الياباني الدولي تاكيهيرو تومياسو الذي سجل لأول مرة مع النادي.. وجاءت النتيجة لتؤكد استمرار التحسن للروسونييري مع المدرب ستيفانو بيولي في الأداء الهجومي مع محاولة التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.

وعلق الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم ميلان، على تسجيل هدفه الأول بقميص الروسونيري، وقال بن ناصر، خلال تصريحات لقناة ميلان: “سعيد لأنني ساعدت الفريق، كما أن تسجيل هدف شيء عظيم“.وأضاف: “لقد فزنا وهذا يجعلني في غاية السعادة، وأهدي هذا الهدف لزوجتي وأخي الصغير الذي يتواجد معي في المنزل بميلانو، وطلب مني أن أشير له عقب إحراز هدف“.وتابع النجم الجزائري: “لقد قمنا بعمل رائع لكن هذه المباراة الآن جزء من الماضي، ويجب أن ننظر للأمام لأننا سنعود للعب بعد 3 أيام“.وأتم: “نحن في مسيرة من الانتصارات، لكن لا يزال أمامنا 4 مباريات، ولم نصل أي شيء بعد، لأن كل هذا سيكون بلا فائدة إذا لم نلعب بشكل جيد في هذه الفترة”.من جانب اخر، تعثر أتالانتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه هيلاس فيرونا 1 ـ 1 .. وتقدم المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا بهدف لأتالانتا في الدقيقة 50 لكن بعد تسع دقائق فقط أدرك ماتيو بيسينا التعادل لفيرونا.

وحصد أتالانتا نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الرابع وبفارق الأهداف أمام إنتر ميلان الثالث.. ويلتقي إنتر ميلان مع مضيفه روما غدا الأحد فيما يلتقي لاتسيو في مباراة قمة مع مضيفه يوفنتوس الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 77 نقطة.. أما فيرونا فحصد بدوره نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع. وعلى ملعب سيردينيا ارينا، تقدم فرانشيسكو كابوتو بهدف لساسولو في الدقيقة 12 ثم أدرك جواو بيديو جلفاو التعادل لكالياري في الدقيقة 63 .. ولعب كالياري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد أندريا كاربوني لحصوله على إنذارين. ورفع ساسولو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن مقابل 42 نقطة لكالياري في المركز الحادي عشر.

إلى ذلك، يفاضل يوفنتوس بين لاعبين في الميركاتو الصيفي، لخلافة جونزالو هيجواين في هجوم السيدة العجوز خلال الموسم المقبل.. ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن الأول هو أركاديوز ميليك، مهاجم نابولي، الذي ينتهي عقده في صيف العام المقبل.. وأشار إلى يوفنتوس حصل بالفعل على موافقة ميليك، لكن يجب التوصل لاتفاق مع نابولي حول قبول لاعبين في الصفقة، لخفض سعر النجم البولندي الذي يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” فإن يوفنتوس مهتم أيضًا بدوفان زاباتا، مهاجم أتالانتا، الذي يتميز بالقوة البدنية والقدرة على بناء اللعب.. وأوضحت أن يوفنتوس قدم عرضًا بالفعل لضم زاباتا نظير 30 مليون يورو، بالإضافة إلى خدمات الحارس ماتيا بيرين.