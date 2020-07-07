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  • المالية النيابية: رواتب الأشهر المقبلة ستدفع بمواعيدها المقررة ولن يتكرر تأخيرها

المالية النيابية: رواتب الأشهر المقبلة ستدفع بمواعيدها المقررة ولن يتكرر تأخيرها

آخر الأخبار, شؤون عراقية
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بغداد-الصباح الجديد

اكدت اللجنة المالية النيابية, الاثنين, أن رواتب الموظفين والمتقاعدين للاشهر المقبلة قد تم تأمينها وسيتم دفعها بالمواعيد المؤشرة لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة , مبينة أن تطبيق نظام الراتب الواحد وإلغاء الرواتب المتعددة تحتاج الى وقت.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح  ان “تأخير رواتب شهر حزيران كان بسبب عدم وجود سيولة نقدية لدى الخزينة العامة وكذلك بسبب انشغال بعض الوزارات بالفحص عن الرواتب المزدوجة والفضائيين”.

وأضاف ان “رواتب الأشهر المقبلة سيتم دفعها بانسيابية ودون تغيير لمواعيد مؤسسات الدولة وذلك لعدة أسباب منها توقير السيولة النقدية بعد ان تم اجراء إصلاحات مالية وتعافي أسعار النفط وكذلك حرية الحكومة بالاقتراض الداخلي بعد ان تم تصويت البرلمان بالسماح بالاقتراض”.

وأشار كوجر الى ان “عملية الانتهاء من منع دفع الرواتب المزدوجة تحتاج الى وقت حيث ان الخطوة الأولى التي تجري حاليا داخل كل وزارة والخطوة الاحرى ستتم بتقاطع مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لكشف الازدواجية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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