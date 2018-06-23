فيس بوك “يفتح” العيون المغلقة في الصور

الصباح الجديد – وكالات:

طور فيس بوك طريقة مبتكرة “لإنقاذ” الصور التي يرمش فيها الأشخاص عن طريق الخطأ.

واستعمل فريق من مهندسي فيس بوك تقنية جديدة تسمى “‘in-painting”، حيث يعمل البرنامج على استبدال العين المغلقة بأخرى مفتوحة، ولكن بطريقة تبدو واقعية بشكل ملفت للنظر.

وقام المهندسون بتدريب نظام التعلم الآلي، الذي يسمى ” Generative Adversarial Network”، لإعادة فتح العيون المغلقة تلقائيا.

ويتم تدريب اثنين من الشبكات العصبية على التعرف على عيون المستخدمين في مليوني صورة، وإعادة إنشائها من خلال الرجوع إلى مجموعة من الصور المرجعية، اذ يتم جمع المعلومات عن لون جلد المستخدم، وشكل العين، ولون القزحية.

وقدم نحو 200 ألف شخص صورهم للدراسة، كما شملت مجموعة بيانات منفصلة لـ 100 ألف صورة للمشاهير.

وقال الباحثون إنه ليس هناك شك في أن الخوارزميات الواقعية لإعادة تصحيح معالم الوجه، تعد موضوعا بحثيا متناميا فيما يتعلق بتقنيات الكمبيوتر المتطورة والتعلم الآلي.

وأضافوا أن خوارزميات إعادة التنقيح استعملت على نطاق واسع في مهام متعددة، بما في ذلك إزالة اللون الأحمر من العيون، والشوائــب، والتلاعـب بميـزات الوجـه، وتصميم ماكيـاج اصطناعـي.

ومن غير الواضح ما إذا كان فيس بوك يخطط لإطلاق التكنولوجيا الجديدة للاستعمال على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة الأم.