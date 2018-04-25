تعزيز الارتباط الوطني !

لطالما شكل الارث الحضاري في العراق رموزا انسانية تستشهد به الامم الاخرى للدلالة على الرقي والسمو ومن واجب العراقيين ان يعتزوا بهذا الارث ويبذلوا الجهود من اجل حمايته ..يوم امس نشرت وسائل الاعلام خبرا عن توقيع اتفاقية بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة لاعادة بناء مسجد النوري ومئذنة الحدباء في الموصل التي شكلت على مدى عشرات السنين معلما ثقافيا في شمالي العراق وسبق لتنظيم داعش الارهابي ان اقدم على تفجيرهما خلال العمليات العسكرية التي استهدفت تحرير المدينة وتأتي هذه الخطوة التي ستتولى فيها الامارات اعمار هذين المرفقين لتبعث الامل من جديد بمواصلة تعزيز وترسيخ مفاهيم التحضر والاعتدال ونبذ الارهاب والتطرف في العالم العربي والاسلامي ..فالتراث الثقافي العراقي يشكل عامل الهام لاجيال عربية واسلامية متعاقبة لاقتفاء اثار اولى الحضارات في العالم التي قامت على اساس التعايش والاستقرار واذا كان العالم ينظر الى هذا العمق التاريخي في العراق بمثل هذا الاهتمام فحري بابناء الشعب العراقي ان يتقدموا الصفوف في اعلان مبادرات مماثلة تمكنهم من اعادة مادمره الاشرار في وطنهم بما يؤكد للعالم الارتباط الحي لابناء العراق بشتى مللهم ونحلهم بوطنهم وتاريخه المجيد فهناك اليوم الاف العراقيين الميسورين في الداخل والخارج ممن يملكون رؤوس اموال ضخمة واستثمارات واسعة قادرين على التقدم بمبادرات اخرى في مدن عراقية مختلفة لاعادة ترميم مرافق ثقافية عديدة طالها التخريب والتدمير بعد العمليات العسكرية الاخيرة التي استهدفت دحر داعش عن المدن المغتصبة وافتقار الحكومة العراقية الى الاموال الكافية لاعمارها وهناك العشرات من المرافق المدنية والعمرانية الاخرى التي تعطل فيها تقديم الخدمات لابناء المدن المحررة ويمكن لهؤلاء العراقيين مد يد المساعدة للدولة والمساعدة في اعادة اعمارها وبث الحياة في مدن الموصل وصلاح الدين والانبار وديالى والمدن العراقية الاخرى ولربما شكل تصريح الوزيرة الاماراتية نورة الكعبي خلال حفل التوقيع مع وزير الثقافة العراقي لاعادة اعمار مئذنة الموصل وجامعها لحظة تحفيز لاستنهاض الهمم لكل الخيرين من ابناء العراق حينما قالت (ان المشروع وانفاق اكثر من خمسين مليون دولار ليس لاعادة البناء فقط بل ايضا لاعادة الامل لشباب العراق فهناك حضارة عمرها الاف السنين ويجب الحفاظ عليها ) وكل خطوة مقبلة يخطوها العراقيون في هذا المجال ستقوي من ارادة الدولة وتعزز امكاناتها وترسخ الارتباط الوطني وتزيد من تماسك وحدة الشعب .

د. علي شمخي