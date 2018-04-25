الملف الأمني

القبض على مسلحين بقضاء الطارمية شمالي بغداد * اعتقال 17 مطلوبا بقضايا إرهابية وجنائية في بعقوبة

مقتل 6 إرهابيين في عملية مشتركة غربي كركوك * الحشد ينفّذ عملية استباقية متوغلة بعمق بادية النجف

بغداد – اعتقال ارهابي

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية امس الأربعاء، أن قوة أمنية اعتقلت إرهابي في قضاء الطارمية، شمالي بغداد.

وقال المصدر إن “قوة امنية تمكنت من اعتقال احد المطلوبين بتهمة أربعة ارهاب والذي ينتمي لعصابات داعش في قضاء الطارمية، شمالي بغداد” ، مضيفا ان “الارهابي من اهالي محافظة نينوى، وقد تم تسليمه الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل”

ديالى – عمليات دهم

اعلن المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة ديالى العقيد، غالب عطية امس الاربعاء، القاء القبض على 17 مطلوبا بقضايا ارهابية وجنائية مختلفة في المحافظة.

وقال العقيد عطية ان “قوات امنية من شرطة المحافظة شملت اقسام الشرطة نفذت عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة اسفرت عن القاء القبض على 17 مطلوبا بتهم ارهابية وجنائية متعددة منها السرقة والاحتيال والمشاجرة”، مشيرا الى ان “عملية القاء القبض جاءت حسب مذكرات قضائية والمتابعة المستمرة في تنفيذها “.

كركوك – عملية مشتركة

افاد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الاربعاء بمقتل ستة عناصر من “داعش” بعملية مشتركة شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية واللواء 16 حشد شعبي تمكنت بعملية مشتركة من قتل 6 دواعش قرب احد قرى قضاء الدبس (٤٥ كم شمال غرب كركوك)” ، مضيفا أن “القوة نفذت العملية بعد معلومات استخبارية دقيقة قادت لقتل العناصر الستة في التنظيم”.

بابل – ضبط مطلوبين

علن مصدر في مديرية شرطة محافظة بابل، امس الاربعاء عن تمكن مفارزها من القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء على وفق مواد قانونية وجنائية بينهم مطلوب باحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة المخدرات.

وذكر المصدر أنه “تم القاء القبض على عنصر متهم على وفق قضايا إرهاب خطيرة من قبل المفارز الأمنية التابعة الى الفوج الرابع بالتعاون مع الاستخبارات والامن الوطني في السيطرات الخارجية اثناء محاولته التسلل الى المحافظة من المحور الشمالي (بغداد- بابل) في ناحية الاسكندرية في اثناء التفتيش الدقيق في الحواسيب الامنية .

النجف – عملية استباقية

كشف مصدر امني في شرطة محافظة النجف امس الاربعاء ان اللواء الثاني بالحشد الشعبي نفذ عملية استباقية كبيرة متوغلة بعمق بادية محافظة النجف ، كما وضع خطة محكمة لتأمين الزيارة الشعبانية في المحافظة.

وقال اعلام الحشد إن، ” قوة من اللواء الثاني ومكتب هيئة الحشد الشعبي في النجف وبالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة قامت بتنفيذ عملية استباقية كبيرة متوغلة بعمق بادية النجف الاشرف وتفتيش الخندق الامني وابراج المراقبة هناك”.

ذي قار – جولة ميدانية

اجرى مدير شرطة محافظة ذي قار اللواء المهندس حسن سلمان داخل الزيدي امس الاربعاء جولة ميدانية تفقدية ‏للأجهزة الأمنية المنتشرة لتأمين حماية مراكز الاقتراع في مدينة الناصرية لضمان فعالية الإجراءات الأمنية الاحترازية المتخذة الخطة الأمنية المرسومة والتي ‏ستواكب الانتخابات النيابية في 12 أيار المقبل.

وتاتي الزيارة للاطلاع ميدانيا على مدى تنفيذ الخطة الأمنية المرسومة ‏والانتشار كما مخطط له , والوقوف على أهم معوقات العمل والمشاكل التي قد ترافق تطبيق ‏الخطة الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومنع استغلال آي ثغرة محتملة وبسط سلطة القانون ‏وفرض الأمن. ‏

نينوى – اعتقال مطلوبين

اعلن مركز الاعلام الامني امس الاربعاء، عن اعتقال سبعة عناصر من “داعش” في الموصل، مبينا ان احدهم كان يقوم ببيع النساء كسبايا في المدينة.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان له ان “فوج الثاني عشر من طوارئ شرطة نينوى القى القبض على ٧ عناصر من عصابات داعش الإجرامية، مطلوبين قضائياً وصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب” ، مضيفا ان “احدهم كان يقوم ببيع النساء كسبايا خلال فترة داعش المظلمة والآخر متهم بإعدام منتسبي الشرطة ورميهم في الخسفة”.

البصرة – اعتقال مطلوبين

افاد مصدر امني في مديرية شرطة البصرة امس الأربعاء، بالقبض على متهمين بحوزتهما مواد مخدرة ورمانة يدوية في المحافظة.

وقال المصدر إن “سيطرة الشهيد العميد الركن قيس(البوابة) وهي إحدى السيطرات المهمة التابعة الى مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت تمكنت من إلقاء القبض على متهمين في أثناء التفتيش وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة ورمانة يدوية و آلة جارحة (سيف)”. وأضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.