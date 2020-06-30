لجنة نيابية: تعديل مسار الخطط الاقتصادية يستوجب ابعاد التدخلات الداخلية والخارجية

بغداد-الصباح الجديد

انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عدم وجود رؤية اقتصادية للحكومة باتجاه توفير الموارد الضرورية والايرادات التي ترفد الموازنة بالمال، لافتة الى ان العراق ومن المعيب ان يستورد الوقود من الخارج في وقت يبيع النفط بسعر منخفض جدا خلافا للوقود الذي يشتريه.

وقالت عضو اللجنة النائبة ندى شاكر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “تحركات الحكومة وعدم سيطرتها على الموارد الاقتصادية اثار سخط الشعب العراقي وخاصة ما يتعلق بالمنافذ الحدودية والقطاعات الانتاجية الاخرى وعدم اتخاذها اجراء مع الاقليم لاجباره على تسليم مابذمته من اموال للمركز”.

واضافت ان “الحكومة تدفع ملايين الدولارات لشراء وقود البنزين، في حين تبيع النفط بسعر منخفض جدا وهذا الامر معيب جدا ويدل على عدم وجود تخطيط استراتيجي اقتصادي”.

وشددت شاكر على “ضرورة الاعتماد على سياسة اقتصادية مدروسة واستقطاب خبرات وكفاءات لتعديل مسار الخطط الاقتصادية التي تتبعها الحكومة وابعادها عن السياسة والتدخلات الداخلية والخارجية”.