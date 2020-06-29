احمد راضي.. اسطورة وشموخ أبطال

سلامة المالكي:

منذ ولادة التاريخ والعراق يزخر برجاله الأفذاذ، واليوم هوى نجم كبير في سماء العراق انه النجم واللاعب الدولي الساحر احمد راضي هذا اللاعب الاسطورة فعلا ابن العراق البار والذي بدأ مع اشبال وناشئين العراق وصاحب الهدف الوحيد في كأس العالم عام1986 ضد منتخب بلجيكا.

لقد كان لاعبا وابا مثاليا وانسانا عطوفا على الاخرين، كان يتكلم قليلا وكان عمله كبيرا في الملاعب، أحبه زملاءه في الاندية التي لعب بها ،واحترف خارج العراق فكان خير ممثل لبلاده بلاد الرافدين.

هو مثل نسمة ربيع عندما كان يلامس الكرة وعندما دنت منيته ابا الا ان يموت في بلاده العراق بعد ان اخذت الغربة الشيء الكثير من حياته.. وداعا احمد راضي، الرحمه والغفران لروحك الطاهرة وانا لله وانا اليه راجعون.