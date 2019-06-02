  • الأحد , 2 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بغداد تعود متصدرة

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
عد الدكتور علي شكري بغداد كبيرة بتاريخها وجغرافيتها وأصالتها وعمقها وعلمائها وبناتها وادبها وشعرائها وخيراتها وفنها….. حتى غدا أرثها وخزينها ثر لا ينضب,
وأورد شكري في مقالة خص بها الصباح الجديد تحت عناون بغداد تعود متصدرة، ان ” العراق مر بتاريخه الطويل بسلسلة من الانتصارات والإنكسارات والهزائم ، وكان لكل مرحلة ما يميزها لكن أسم بغداد ظلاً عصياً على المنافس والمحتل ، فليس في غير بغداد ما فيها ، فهي في وقت الرخاء متألقة مميزة ، مدينة تنبض بالحياة ، القديم فيها معاصر ، والمعاصر يمتد إلى الماضي ، حاضرها ينبض بالحياة.
وخلص في ختام المقالة الى ان بغداد عادت الى دورها التاريخي المؤثر، بعد ان تراجع دورها بفعل سياسات النظم الشمولية
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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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