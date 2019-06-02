  • الأحد , 2 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بغداد تعود متصدرة

شؤون عراقية
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أ . د . علي يوسف الشكري

لم تقف بغداد طوال عمرها المديد في مؤخرة ركب العواصم العربية بل والإسلامية والعالمية ، ولم تجالس إلا الكبار ، لكن صحة الكبير قد تعتل ، ومسيرته قد تتعثر ، ومائدته قد يصيبها الشح ، وعطائه قد يقل ، لكن العافية لا تغادره ، والصحة لا تلبث أن تعود إليه ، فينتفض لنفسه ، وينتصر لنجمه الذي قد يعتقد البعض أنه أفل ، لكن الواقع لا يتعدى الركون إلى الهدوء ، والميل إلى السكون ، والجلوس على دكة الراحة بانتظار استعادة الريادة ، وأخذ زمام القيادة ، والانتصار للتاريخ ، والانتفاض للحاضر ، والإعداد للمستقبل والاقتصاص ممن ظلم ، وتأمر ، وأخر ، وخلف ، وهدر ، وباع ، ودمر …. .
على مر التاريخ لم يحتفظ الكبير من الدول بصدارته ، لكن الصغير كثيراً ما يركن لمؤخرة الركب قانع مقتنع حيث يقف ، مرة لحجمه الذي لا يؤهله غير هذا الموقع ، وتارة بسبب شح خيراته ، وثالثة بسبب شعبه الذي استسلم لدكتاتور جبار راح يتحكم بمقدراته فتحول إلى قطيع تابع ، قانع حيث هو ، خانع لمن ظلم وأضهد وقهر واستبد .
وعلى مدى تاريخها الطويل لم تكن بغداد إلا كبيرة حتى في ظلامتها واحتلالها وسقوطها بيد الجبارين ، إذ لا تلبث أن تنتفض على من احتل وظلم وقهر وأضطهد ، فبغداد كبيرة بتاريخها وجغرافيتها وأصالتها وعمقها وعلمائها وبناتها وادبها وشعرائها وخيراتها وفنها….. حتى غدا أرثها وخزينها ثر لا ينضب ، نعم كثير ما أضطرتها الظروف إلى المهادنة والسكون حتى خشى البعض على غياب ألقها وسقوط نجمها ، لكن من يملك العمق والثروة والتاريخ لا يخشى عليه ، قد يتراجع دوره ، وربما يخفت ضوئه ، واحياناً يتراجع ترتيبه ، لكنه يعود للصدارة وإن حرص الباغضون على تحجيم دوره وتقييدفاعليته وتشويه صورته .
لقد مر العراق بتاريخه الطويل بسلسلة من الانتصارات والإنكسارات والهزائم ، وكان لكل مرحلة ما يميزها لكن أسم بغداد ظلاً عصياً على المنافس والمحتل ، فليس في غير بغداد ما فيها ، فهي في وقت الرخاء متألقة مميزة ، مدينة تنبض بالحياة ، القديم فيها معاصر ، والمعاصر يمتد إلى الماضي ، حاضرها ينبض بالحياة . الشمس تشرق فيها وتغيب في غيرها ، ويقيناً أن حسان بغداد جعلها قبلة المحب الذي راح يقبل عليها لألقها ، ومصدر غيض الباغض إذ لم يمر عصر أو عهد إلا وتآمر اللئماء على بغداد ، كيف لا وفيها الإمام والعالم والأديب والشاعر والفنان ، وفيها الأثر والحاضر والمستقبل ،.
وفي وقت الإنكسار والهزيمة تبقى بغداد عصية على القاهر والمحتل ، تصارع وتناضل وتقاوم وتؤرق وتحث الخطى وتستنتهض الهمم كي تنتصر لتهزم وتقهر وتدك حتى تنتصر . هزمها المغول والسلاجقه والبويهين وقهرها العثمانيين ولم تنجو من القهر البريطاني ومؤخراً الأمريكي ، لكن بغداد كما العهد بها تعود شاخصة قوية زاهية ، قديمة في تاريخها حديثة بأعين من شخصت إليها .
بغداد النصرة والغوث وملجئ المقهور ، بغداد الباحث عن الحرية ، مدينة العلم والطب والعمارة والأرث والمعاصرة ، تأمر عليك الشقيق قبل الغريب ، ومن ناصرتيه وآزرتيه وكنت خير عون له في وقت الشدة والاحتلال ، قاتلتي نيابة عن الشقيق ، ونصرة له ، قدمتي الوفير من الأول من أجل النصرة ، ملأت جثامين شهداءك أرض العباد نصرة ودفاع وتحريراً وذوداً عن العرض ، وفي وقت الشدة وقف الجميع إن لم يكن في مواجهتك فناظراً ومتشفياً وآملاً بالسقوط كي يسطع نجمه ، ولكن بؤساً لهذا البروز الذي ينهض على هزيمة الشقيقة الكبرى ، ودماء أبنائها واموال شعبها ، هو سراب لا يلبث أن يزول حيث تنتصر بغداد لنفسها لتنفض غبار التأمر وتقهر بأصالتها وغيرة أبنائها من أراد بها سواءً
على مدى تاريخ بغداد والحاسد المازوم يشكك بقدرة بغداد ، ومكانة قادتها ، واصالة تاريخها ، وحقيقة مكنتها على لعب دور القطب الجاذب ، المحور المحرك ، القوي القادر على تقريب المتباعدين ، ناسياً أو متناسياً أن بغداد كانت من أوائل العواصم العربية التي أسست لدستور ومجلس أمة وحكومة دستورية ، وهي مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الاحياز ، في وقت كانت فيه جل الدول العربية تخضع للاحتلال وتناضل من أجل نيل الاستقلال ، ولم تكن بغداد بعيدة عن مد يد العون والمساعدة والدعم والمناصرة بل والمشاركة احياناً بالرجال قبل المال بقصد التحرير والاستقلال .
وكانت ولما تزل بغداد على موعد مع نصرة فلسطين المحتلة ، بعد أن تنصلت العديد من البلاد العربية عن الدعم والمساندة ، بل راح العديد منها يتسابق من أجل التطبيع خشية من مرور قطار الاستسلام لا السلام .
نعم لقد تراجع دور بغداد بفعل سياسات النظم الشمولية المتعاقبة التي راحت تعادي وتناصب بعض الشقيقات الكراهية حتى وصلت عدوانيتها حد الاحتلال ، فخسرت بغداد الكثير من زهزها بعد تجويع شعبها وقتل أبنائها وتهجير وطنييها وكبت حريات احرارها ، حتى قاطعها الشقيق قبل الصديق والقريب قبل البعيد والحليف قبل الند ، فراحت بغداد معزولة تعاني القطيعة ، فأفل نجمها قسراً حتى ظن البعض أن بغداد لن تعود قوية شامخة ، ويقيناً انه على ظلالة ، فمن ظن ببغداد سوء ، لم يقرأ تاريخها ، ولم يطلع على نكباتها ولم يمعن النظر في نكساتها ، ولم يعرف أن بغداد المنتكسة المنكسرة المعزولة تأبى إلا أن تكون قوية متصدرة قائدة رائدة ، فقد تغيب فيها شمس الحرية وتنتقل منها سارية القيادة ، ويتقدم عليها من كان يقف ورائها محتمياً ، لكنها ما تلبث أن تعود قائدة لا مقودة ، محور لا تابع ، كبيرة لا صغيرة ، ومن قاطعها وصد عنها وتنكر لها يعود نادماً أو متظاهراً الندم لينحني لبغداد أحتراماً وإجلالاً .
لقد شكك الكثير من قاصري النظر ، المتربصين ببغداد ودورها ، الباغضين لعودتها قوية مقتدرة ، شككوا بقدرة بغداد على لعب دور المحور في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين الأشقاء ، والمتباعدين الفرقاء ، بذريعة أن بغداد بحاجة لمن يقف إلى جانبها بعد أن أثخنتها الجراح وتراكم عليها حطام الأعداء ، وأنهكتها سياسات المستبدين وقتال المارقين المهزومين ، رغبة في أن تبقى بغداد أسيرة مقيدة قاصرة ، لكن بغداد تأبى إلا أن تكون رائدة وما حراك البلاد والعباد صوب بغداد إلا دليل على أستعادة العملاقة لدورها وريادتها وقيادتها وصدارتها ، وما تواتر الدعوات لقادتها لزيارة البلاد ما قرب منها وما بعد إلا دليل على عودة بغداد السلام لتمارس دورها في إرساء السلام ، فبغداد تبقى ماضي وحاضر ومستقبل ومن ظن غير ذلك ببغداد أم جاهل أو غافل أو حاسد .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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