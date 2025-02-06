سبل تعاون مشتركة بين دائرة الفنون الموسيقية ومعهد غوتة الألماني في العراق

بغداد – الصباح الجديد:

استقبل مدير عام دائرة الفنون الموسيقية المايسترو علاء مجيد في مكتبه السيد توماس لير مدير معهد غوتة الألماني في العراق والسيد حسام زاحم محمد مسؤول مكتب معهد غوتة في بغداد والذي يعد المركز الثقافي الرسمي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

في بداية اللقاء رحب مجيد بالسيد لير وتمت مناقشة كيفية مد جسور التعاون الثقافي بين بغداد وبرلين وفتح آفاق جديدة من خلال إيجاد المشتركات وتعزيزها والسعي للتكامل الثقافي بي البلدين فيما هو مختلف بين الثقافتين في جوانب الفنون الموسيقية.

وقد أعرب مدير عام دائرة الفنون الموسيقية المايسترو علاء مجيد عن استعداده للتعاون مع معهد غوتة الألماني من خلال إقامة نشاطات مشتركة بين الجهتين وأكد على مدى جاهزية الدائرة لإقامة مثل هكذا نشاطات لما تمتلكه من قاعات وبني تحتية كقاعة الشهيد عثمان العبيدي وقاعة الشعب في بغداد.

بالمقابل أكد مدير معهد غوتة الألماني على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة كل ما هو جديد ونقل بعض التجارب الموجودة في بلده ألمانيا إلى العراق وبما يتناسب مع التراث الموسيقي العراقي في معهد الدراسات الموسيقية ومدارس الموسيقى والباليه الأكثر انفتاحا على الثقافة الموسيقية الغربية.