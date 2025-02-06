ندوة في دار المأمون عن ترجمات القرآن الكريم للإنجليزية

بغداد – الصباح الجديد:

احتفاءً باليوم الوطني للقرآن الكريم وتأكيداً للحرص على تعزيز الوعي القرآني والثقافي في العراق أقامت دار المأمون للترجمة والنشر في مقر الدار ندوة للمترجم والأكاديمي علي السعيدي بعنوان ” الترجمة وعتبات النص: قراءة تحليلية نقدية في ترجمات القرآن الكريم إلى الإنجليزية”، بحضور وكيل الوزارة الأستاذ قاسم السوداني ومدير عام الدار السيدة إشراق عبد العادل ونخبة من المثقفين والأساتذة المختصين في الترجمة واللسانيات.

ناقش السعيدي في محاضرته مسألة ضرورة الأمانة في عملية نقل النص المقدس إلى لغة أخرى والحرص على أن تجسد المفردة المنقول بها النص، المعنى المقصود في مضمون النص، كما أشار إلى استحالة ذلك أو صعوبته على الأقل مع الإعجاز اللغوي والبلاغي في القرآن الكريم، مستعرضاً العديد من الأمثلة التي أكد فيها إشارته لترجمات قام بها العديد من المترجمين من الغرب، كما أكد على أن نجاح عملية ترجمة النصوص المقدّسة مقرون بإلمام المترجم بالثقافة إضافة إلى اللغة.

شارك الحضور بجملة من المداخلات والإشارات المهمة أثرت الندوة التي خُتمت بكلمة أثنت من خلالها مدير الدار على المحاضر وقدمت له شهادة شكر وتقدير.