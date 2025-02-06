توقيع اتفاقية ثقافية اتحاد أدباء العراق وكلاويز

بغداد – الصباح الجديد:

أعلن اتحاد أدباء العراق عن توقيع اتفاقية ثقافية مع مركز كلاويز الثقافي للتعاون بشأن النشاطات الأدبية.

وأشار الاتحاد في إيضاح صحفي الى، أن” الهدف من الاتفاقية هو السعي من أجل مشروع ترجمة ونشر مشترك مع فعاليات مثمرة تهدف لخدمة الأدباء”.

وتنص الاتفاقية التي تستمر لمدة سنتين، عقد أيام ثقافية مشتركة في بغداد والسليمانية، وتبادل الدعوات في المهرجانات التي يقيمها الجانبان، وتبادل المنشورات الدورية الأدبية والثقافية، بالإضافة الى توفير فرص النشر المشترك للنصوص الأدبية، ومشروع ترجمة مشترك للأدبين العربي والكوردي.

جدير بالذكر أن الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق/ أمانة العلاقات الدولية، بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي، أقام جلسةً ثقافية بعنوان “الفعل الثقافي والتصدي لإدارة الثقافة /المعوقات والطموح” ضيّف فيها كل من مدير عام مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون الدكتورة غادة العاملي، ورئيسة مركز كلاويز الثقافي الدكتورة ابتسام إسماعيل، على قاعة المعهد الثقافي الفرنسي بحضور جمع كبير من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.