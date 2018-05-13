مدينة البيانات

آنا لوسيا مويا

منسقة مستدامة للنقل والتنقل في مركز التنمية الحضرية في كوستاريكا.

ماذا ترى عندما تنظر إلى هاتفك أو جهازك اللوحي؟ وحدات؟ صور؟ إلهاء رقمي؟ أرى البيانات.

كل يوم، نخلق كميات هائلة من المعلومات، وله نوع من الأثر من فتات الخبز التي تشكل خريطة لمصالحنا، وعاداتنا، وتفاعلاتنا. وبالنسبة لأولئك منا الذين هم في صناعة التخطيط الحضري، توفر مجموعات البيانات المتباينة هذه فرص كبيرة. إذا تم استخدامها بشكل صحيح، يمكن للبيانات التي ينشئها المستخدمون مساعدة المخططين على بناء المدن التي تلبي بشكل أفضل الاحتياجات الحقيقية للناس.

لكننا نواجه مشكلة: العالم يغرق حرفيا في البيانات. وإذا أراد المخططون الاستفادة الكاملة من جميع المعلومات التي ينتجها الناس عن غير قصد، فإنهم بحاجة إلى تحسين الأساليب التي يتم بها جمع البيانات وتحليلها وتقاسمها بين القطاعين العام والخاص. وإذا نجحنا في تحقيق ذلك، فإن أكبر العقبات التي يواجهها العالم – بدءا من الفقر إلى تغير المناخ – قد تصبح أكثر مرونة.

ومن أهم الابتكارات التي تتبناها وكالات التخطيط العالمية: مفهوم «البيانات المفتوحة» – المعلومات التي يمكن لأي شخص استخدامها لتحسين أي جانب من جوانب الحياة العامة. وفي بيئة البيانات المفتوحة، يتم توفير مجموعات بيانات من النقل والتعليم والرعاية الصحية وعدد لا يحصى من مجموعات البيانات الأخرى للقطاع العام لتحسين الخدمات الحالية أو إنشاء خدمات جدیدة. على سبيل المثال، تجمع قاعدة العناوين الوطنية الفرنسية معلومات الموقع من أجل تحسين التحليل المكاني وأوقات الاستجابة للطوارئ، في حين تسهل منصة البيانات الحضرية للاتحاد الأوروبي تبادل البيانات عبر الاتحاد الأوروبي.

وعندما تعمل الحكومات والجامعات ومراكز البحوث ومراكز الابتكار معا لتبادل المعلومات، يصبحون شركاء حقيقيين في عملية التخطيط الحضري. ويمكن أن يؤدي استخدام البيانات المفتوحة أيضا إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة في عملية صنع القرار وسياسات الحكومة الرسمية.

ومن المؤكد أنه من الضروري التغلب على العديد من التحديات قبل أن تتمكن الحكومات من فتح بوابات البيانات. يجب أن تحمي الأطر القانونية الهوية الشخصية؛ وينبغي اعتماد بروتوكولات البيانات لضمان ألا تستبعد القرارات السكان المحرومين من التكنولوجيا؛ وهناك حاجة إلى منصات جديرة بالثقة لتمكين تبادل البيانات بين الوكالات والبلديات دون خطر التخريب.

ولكن، بمجرد التغلب على هذه العقبات، ستكون فرص التخطيط الأفضل غير محدودة عمليا. توضح الحلي الذهبية، في شكل تفاصيل رقمية، كيفية تحرك الناس في البيئة التي بنيت بالفعل وكيف يتفاعلون معها. وعندما تجمع هذه البيانات مع بيانات من مصادر حكومية – مثل المعلومات المتعلقة بنوعية الهواء أو أنماط المرور أو الجريمة أو الصحة – يمكن أن تؤدي المعلومات التي يولدها المستخدمون إلى مدن أكثر استدامة. على سبيل المثال، فإن رسم الخرائط لكيفية ومتى يسافر الناس سيسمح للمخططين بتقييم مكان الاستثمار أكثر في وسائط نقل أكثر نظافة – مثل شبكات تأجير الدراجات أو محطات شحن السيارات الكهربائية.

ويعد التفاعل بين تحديات النقل والمناخ أحد أكثر المجالات الواعدة في اختبار حلول البيانات المفتوحة. اليوم، يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في المدن، ولكن المدن تمثل نحو 75٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ويمكن أن يعزى جزء كبير منها إلى النقل. وفي العديد من أنحاء العالم، أدت استراتيجيات التنمية الحضرية في القرن العشرين إلى خلق مدن فوضوية تركز على السيارات، ولكن بالنظر إلى تسارع وتيرة التحضر، فإن هذا النهج غير مستدام. وفي مواجهة هذه التحديات، أصبحت البيانات المفتوحة أداة رئيسية في إعادة تحديد عملية التخطيط الحضري. ولهذا السبب فإن حكومتي تستخدمها لفهم كيف تؤثر قطاعات مثل النقل – والزراعة، والطاقة، وغيرها – على استراتيجيات التخفيف من حدة تغير المناخ. ومن المزمع وضع النظام الوطني لمقاييس تغير المناخ في كوستاريكا، الذي يجري تطويره حاليا، كأداة بيانات مفتوحة المصدر ستدمج المعلومات من مختلف الوكالات الوطنية في بوابة عامة واحدة.

والهدف من ذلك هو المساعدة في تحسين عملية صنع القرار وتعزيز قدرة البلاد على رصد أهدافها المتعلقة بتغير المناخ والوفاء بها. وفي نهاية المطاف، سيتم استخدام النظام لإشراك سكان كوستاريكا في برامج الاستدامة، في حين سيتم تقاسم شفرة المصدر مع البلدان النامية الأخرى.

حقا سوف يستغرق بناء عالم البيانات المفتوحة وقتا طويلا؛ والناس سوف تحتاج إلى أن تصبح مرتاحة لفكرة المعلومات التي ينشئها المستخدم من أجل تعميمها بحرية. ولكن الحكومات قد اعترفت بالفعل بأهمية البيانات المفتوحة في مواجهة تحديات التخطيط الرئيسة. إن بوابة تغير المناخ في كوستاريكا هي مجرد مثال واحد على الكيفية التي يمكن بها لتحسين الوصول إلى المعلومات أن ييسر التخطيط الحضري.

لذلك، في المرة القادمة التي تلتقط الهاتف الذكي الخاص بك، قف لحظة للنظر في الإمكانات الكاملة لهذا الجهاز. مستقبل أكثر استدامة للجميع بين يديك.