العدل تسفر 122 طفلا لتركيات خلفنهم من عناصر داعش الى بلادهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل امس الاحد، تسفير ١٢٢ طفلا من ابناء النزيلات التركيات الى بلادهم.

وقالت الدائرة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه: “تم تسفير أطفال النزيلات التركيات الى بلادهم والبالغ عددهم (١٢٢) طفلا “، مضيفة ان “مراسيم التسفير تمت على وفق الضوابط القانونية المتبعة وبحضور (أمهاتهم) في إثناء ترحيلهم إلى المحكمة المختصة لتسفيرهم لبلادهم”.



وتابعت ان “حضور أمهاتهم جاء لغرض التوديع ورعايةً للحالة الانسانية وتطبيقا لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع النزيلات وأطفالهن”.

وكان مجلس القضاء الأعلى اعلن ، الأربعاء الماضي، أن محكمة التحقيق المركزية سلمت تركيا 188 طفلاً تركياً خلفهم تنظيم “داعش” في العراق، بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.



