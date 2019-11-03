إلغاء عرض “Joker” في فرنسا

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن إحدى صالات السينما في العاصمة الفرنسية باريس، أوقفت عرض فيلم “Joker”، بعد الذعر الذي شهدته الصالة إثر ترديد عبارة “الله أكبر”، في أثناء العرض الذي كان يحضره عدد كبير من المشاهدين داخل الصالة.

وأشارت الصحيفة الى أن مواطناً يبلغ من العمر 32 عاماً، ردد عبارة “الله أكبر” في أثناء عرض الفيلم، ما أدى إلى إثارة الذعر بين المشاهدين، بعد إشارته الى صدره ما أوحى للمشاهدين بأنه سيفجر القاعة بقنبلة.

كما ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في تقرير لها، أن “مثير الشغب” إفتعل بعض المشكلات داخل صالة العرض فطالبه المشاهدون بالهدوء ليتمكنوا من المشاهدة والإستمتاع، والذي سرعان ما ردد جملة “الله أكبر”، والتي على أثرها تم إخلاء القاعة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الرجل حاول الخروج من الباب الخلفي للسينما، بعد محاولة توقيفه من رجال الأمن التي باءت بالفشل، وتمكن من الخروج بعدها الى الشارع، تزامنا مع وصول الشرطة الفرنسية التي القت القبض عليـه.